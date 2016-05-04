به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین فیلم سینمایی «کوپال» به نویسندگی و کارگردانی کاظم ملایی به ‌تازگی توسط عماد خدابخش و کاظم ملایی به اتمام رسیده و امیر مهران ساخت عنوان‌بندی و جلوه‌های بصری این فیلم را آغاز کرده است.

امیر مهران تاکنون جلوه‌های تصویری فیلم‌های مختلفی همچون «خاکستر و برف»، «تاج‌محل»، «امروز»، «حق سکوت»، «دریا و ماهی پرنده»، «دختر» را طراحی و اجرا کرده است و برای فیلم‌های مختلفی همچون «عصر روز دهم»، «گزارش یک جشن»، «ملبورن»، «برف»، «جاودانگی»، «ماحی» عنوان‌بندی طراحی کرده است. وی برای فیلم سینمایی «برف» از شانزدهمین جشن خانه سینما و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، تندیس بهترین عنوان‌بندی را دریافت کرده است.

«کوپال» اولین فیلم بلند سینمایی کاظم ملایی است که در عرصه فیلم کوتاه آثار متفاوتی همچون «لطفا از خط قرمز فاصله بگیرید»، «منها» و «دیلیت» را ساخته و در جشنواره‌های داخلی و خارجی متعددی حضور پررنگ داشته است. «کوپال» قصه یک شکارچی و تاکسیدرمیست به نام دکتر احمد کوپال است که روز آخر سال، دقیقا قبل از سال‌ تحویل با یک چالش غریب در زندگی‌اش مواجه می‌شود. لوون هفتوان و نازنین فراهانی بازیگران اصلی این فیلم و پوریا رحیمی سام، حسین شمس‌آبادی، وهان سلیم زاده، مجتبی علیزاده، حسین غایبی شباهنگ، میترا آسیایی از دیگر بازیگران این فیلم به شمار می‌آیند.

عوامل اصلی این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: کاظم ملایی، مجری طرح: سیامک کاشف آذر، مشاور هنری و طراح صحنه: محمد اکبری، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، طراح چهره‌پردازی: محمود دهقانی، مدیر صدابرداری: حامد صمدزاده، موسیقی متن: بابک میرزاخانی، جلوه‌های تصویری و عنوان‌بندی: امیر مهران، تدوین: عماد خدابخش و کاظم ملایی، مدیر تولید: میترا مهتریان، جانشین تولید: حسن شمس‌آبادی، طراح لباس: میترا آسیایی، منشی صحنه: صفورا برسان، دستیار اول و برنامه‌ریز: مهرنوش حسینی، دستیار دوم کارگردان و تصویربردار پشت‌صحنه: خلیل خسروانی، دستیار اول فیلم‌بردار: آرش ساسانی، مدیر تدارکات: امید دارینی، عکاس: علی دلک‌آبادی، روابط عمومی: هادی علی پناه.