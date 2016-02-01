به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «کوپال» به نویسندگی و کارگردانی کاظم ملایی درباره یک شکارچی است که در روز آخر سال با یک چالش جدی در زندگی‌ خود مواجه می‌شود.

فیلمبرداری این فیلم سینمایی با مدیریت فیلمبرداری مجید گرجیان، دی ماه سال جاری در شهرستان سبزوار آغاز شد و بعد از ۲۶ جلسه‌ فیلمبرداری به نیمه‌ راه رسیده است.

در فیلم سینمایی «کوپال» لوون هفتوان، نازنین فراهانی و پوریا رحیمی سام بازی می کنند و نخستین فیلم بلند داستانی ساخته کاظم ملایی نیز به شمار می آید. این کارگردان پیش از این فیلم های کوتاهی چون «لطفا از خط قرمز فاصله بگیرید»، «منها» و «دیلیت» را کارگردانی کرده است.

کاظم ملایی نویسنده و کارگردان، مجید گرجیان فیلمبردار، محمد اکبری مشاور هنری و طراح صحنه، محمود دهقانی طراح چهره ‌پردازی، حامد صمدزاده مدیر صدابرداری، میترا آسیایی طراح لباس، امیر مهران جلوه‌های تصویری و عنوان بندی، بابک میرزاخانی موسیقی متن، خلیل خسروانی تصویربردار پشت صحنه، صفورا برسان منشی صحنه، علی دلک آبادی عکاس، عماد خدابخش و کاظم ملایی تدوین و آبتین آراد طراح نشانه از عوامل این فیلم سینمایی هستند.

علاوه بر لوون هفتوان، نازنین فراهانی و پوریا رحیمی سام، بازیگران دیگری چون حسین شمس آبادی، وهان سلیم زاده، مجتبی علیزاده و میترا آسیایی در این فیلم سینمایی بازی کرده اند.