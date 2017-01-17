  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۱۷

بهمن ماه امسال صورت می‌گیرد؛

ایران و چین قرارداد ۳میلیارد دلاری امضا می‌کنند

ایران و چین قرارداد ۳میلیارد دلاری امضا می‌کنند

معاون وزیر نفت از امضای بزرگترین قرارداد ایران و چین در صنعت پالایش نفت به ارزش ۳ میلیارد دلار خبر داد و گفت: این قرارداد بهمن‌ماه امسال، با سفر هیات نفتی چین به تهران به سرانجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی امروز در مراسم افتتاح اولین موزه صنعت نفت کشور با اشاره با توافق انجام گرفته با چینی‌ها برای اجرای بزرگترین پروژه صنعت پالایشگاهی ایران، گفت: هفته گذشته به طور رسمی، فاینانس طرح تثبیت و بهبود کیفیت پالایشگاه نفت آبادان توسط چین بازگشایی شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه بهمن ماه امسال، هیاتی متشکل از معاون وزیر نفت و انرژی چین به ایران سفر خواهد کرد، تصریح کرد: بر این اساس، قرارداد اجرای طرح تثبیت و بهبود کیفیت پالایشگاه نفت آبادان با حضور مقامات ایران و چین امضا خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح بزرگ پالایشگاهی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تا پیش از پایان امسال، اظهار داشت: ارزش فاینانس این طرح پالایشگاهی، حدود سه میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به گزارش مهر، هدف از طرح تثبیت پالایشگاه نفت آبادان، تثبیت ظرفیت پالایشی این پالایشگاه ۱۰۰ ساله، تولید محصولات بر اساس استاندارد یورو ٥ اتحادیه اروپا، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش تولید گازوئیل و بنزین با بهبود تکنولوژی تولید، همچنین کاهش تولید نفت‌کوره و جمع‌آوری مخازن و تاسیسات فرسوده اجرا خواهد شد.

کد مطلب 3880031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها