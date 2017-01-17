به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی امروز در مراسم افتتاح اولین موزه صنعت نفت کشور با اشاره با توافق انجام گرفته با چینی‌ها برای اجرای بزرگترین پروژه صنعت پالایشگاهی ایران، گفت: هفته گذشته به طور رسمی، فاینانس طرح تثبیت و بهبود کیفیت پالایشگاه نفت آبادان توسط چین بازگشایی شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه بهمن ماه امسال، هیاتی متشکل از معاون وزیر نفت و انرژی چین به ایران سفر خواهد کرد، تصریح کرد: بر این اساس، قرارداد اجرای طرح تثبیت و بهبود کیفیت پالایشگاه نفت آبادان با حضور مقامات ایران و چین امضا خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح بزرگ پالایشگاهی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تا پیش از پایان امسال، اظهار داشت: ارزش فاینانس این طرح پالایشگاهی، حدود سه میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به گزارش مهر، هدف از طرح تثبیت پالایشگاه نفت آبادان، تثبیت ظرفیت پالایشی این پالایشگاه ۱۰۰ ساله، تولید محصولات بر اساس استاندارد یورو ٥ اتحادیه اروپا، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش تولید گازوئیل و بنزین با بهبود تکنولوژی تولید، همچنین کاهش تولید نفت‌کوره و جمع‌آوری مخازن و تاسیسات فرسوده اجرا خواهد شد.