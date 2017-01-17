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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۵۲

سیروس پورموسوی:

بازیکنان استقلال خوزستان با قلب‌شان بازی می‌کنند/شایسته برد بودیم

بازیکنان استقلال خوزستان با قلب‌شان بازی می‌کنند/شایسته برد بودیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: باوجود مشکلاتی که داریم بازیکنان تیمم با قلب شان بازی می کنند و توانستند سه امتیاز شیرین را کسب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسیروس پورموسوی پس از پیروزی ۲ بر یک عصر سه شنبه تیمش برابر استقلال تهران به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: قبل از اینکه وارد بحث فنی شوم از رسانه ها به خاطر حمایت شان تشکر می کنم. این پیروزی را به استاندارد خوزستان تقدیم می کنم که اگر حمایت ایشان نبود قطعا تاکنون تیم ما منحل شده بود.

وی افزود: خدا را شکر می کنم که در یک بازی سخت و سنگین به سه امتیاز رسیدیم. در بازی قبلی برابر تراکتورسازی برخلاف برتری که داشتیم سه امتیاز را از دست دادیم. با این حال همکارانم در غیاب من از نظر روحی روی بازیکنان کار کردند و برای این بازی آماده شان کردند.

پورموسوی در مورد مشکلات مالی این تیم هم گفت: برخلاف اینکه گفته می شود مشکلات حل شده است اما پولی که باشگاه رسیده به همه نفرات نمی رسید. با این حال به خاطر مردم بازیکنانم با فداکاری بازی کردند تا باعث خوشحالی مردم شوند. بازیکنان ما با قلب شان بازی می کنند.

وی در مورد اینکه غیبت هواداران استقلال در عملکرد شما تاثیر داشت گفت: بنده به دنبال فوتبال تهاجمی هستم. دوست دارم هر کسی بازیهای ما رو می بینند لذت ببرند. امیدوارم که این زیبا بازی کردن با برد همراه شود.

کد مطلب 3880048
رضا خسروي

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