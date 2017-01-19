داشتن هوای پاک نیازمند مشارکت مردمی/ آموزش از مدارس آغاز شود

خبرگزاری مهر - گروه استانها - سجاد بهزادی: در عصری زندگی میکنیم که دستکاریهای بشر و شرایط اقلیمی دست به دست هم دادهاند تا هوای پاک را به کالایی کمیاب تبدیل کنند اما خوشبختانه در استان بوشهر و غیر از مناطقی در جنوب استان ما شاهد هوای پاک هستیم.
توجه به طبیعت دارای اهمیت بسیار زیادی است و مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر به مناسبت روز هوای پاک با دعوت از سمنها و دانشآموزان و نونهالان این روز را به صورت نمادین در جای جای استان گرامی داشتند و برنامههایی برای گرامیداشت این روز داشتند.
توجه به طبیعت و هوای پاک مردممحور باشد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اعتقاد دارد که مناطق صنعتی پارس جنوبی نمیتواند بدون توجه به خاک و مراتع و هوای منطقه، شعار توسعه پایدار سر دهد و میبایست حتما به این مقوله توجه جدی تری داشته باشد.
سهیل مهاجری افزود: الزامات قانونی ایجاد فضای سبز توسط شرکتهای صنعتی منطقه رعایت نمیشود و در روز هوای پاک به پیام طبیعت توجهی ندارند.
وی به آموزش وفرهنگسازی در برنامههای جنگل کاری و زیست محیطی منابع طبیعی استان تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگسازی به عنوان حلقه مفقوده در مشارکت های مردم محور به ویژه در مسائل زیست محیطی به عنوان بستری لازم در تحقق شعار هوای پاک بوده و سازمانهای مردم نهاد نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند.
مهاجری تصریح کرد: به بهانه همین روز همکاران ما در منابع طبیعی استان مدارس را هدفگذاری کردند و با حضور در مدارس ودعوت از آنها به نهالستان ها در زمینه فرهنگ سازی واهمیت هوای پاک اقدامات ارزندهای داشتهاند.
وی افزود: هوای پاک استان میبایست آسمانش در همه نقاط آبی باشد. نگرانیهایی که هوای عسلویه برای بخش زیادی از مردم استان دارد بر این نکته تاکید دارد که طرحهای زیست محیطی و توسعه جنگلکاری و منابع طبیعی باید جلوتر از تولید محصولات اجرا شود.
آموزش زیست محیطی و نهالکاری در مدارس
کارشناس آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر که در روز هوای پاک به دبستان ابتدایی دخترانه مصلحیان شهر بوشهر رفته بود گفت: نونهالان و بچههای ابتدایی ذهن باز و خوبی دارند و همکاری وآگاهی آنها برای درک اهمیت هوای پاک قابل توجه بود.
صفیه کارفرما اضافه کرد: ما باید جوامع محلی و NGO ها را نیز برای مشارکت عملی آموزش دهیم و آنها را نیز درگیر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مدارس ابتدایی استان در روز هوای پاک فرهنگ سازی خوبی از خود نشان دادند و بخشی از این مدارس میهمان منابع طبیعی استان در گلخانه ها بودند.
شناسایی سمنهای حوزه منابع طبیعی
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری دیلم در این رابطه گفت: به مناسبت روز هوای پاک و در راستای اهمیت این روز ویژه برنامه ای با مشارکت دبستان توحید دیلم ومنابع طبیعی این شهرستان در این مدرسه برگزار و دانش آموزان این روز را گرامی داشتند.
غلامحسین آقاجری اضافه کرد: همه بایستی در اشاعه این فرهنگ تلاش کنند و کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و برای داشتن هوای پاک باید در مدارس و دانشگاهها فرهنگسازی لازم صورت گیرد.
وی می گوید: اداره آموزش وترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سازمان های مردم نهاد مرتبط با این امر را شناسایی کرده است و اولین نشست عمومی خود را نیز با آنها برگزار کرده است و انشالله در آینده کارهای مهم تاری برنامه ریزی خواهیم کرد.
تشریح اهمیت درختکاری برای دانش آموزان گناوه
در شهرستان گناوه نیز برنامه خوبی اجرا شد. کارکنان منابع طبیعی پلاکارد و بروشور و کتابچههای زیست محیطی خود را برداشتند و به مدارس رفتند.
دهداری کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه گفت: ما از مسئولان شهرستان نیز دعوت کردیم و همگی در دبستان پسرانه سینا و دخترانه صدف این شهرستان رفتیم ودر میان دانش آموزان این روز را گرامی داشتیم.
وی اهمیت درختکاری و پاسداشت درختان را در داشتن هوایی پاک بسیار موثر دانست و بر همین موضوع تاکید داشت. این کارشناس روز هوای پاک در میان دانش آموزان ودانشجویان را بهترین تجربه کاری خود میدانست.
مشارکت مردمی در نهالکاری در بوشهر
در شهر بوشهر کارکنان و رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان به پارک مرجان رفته بودند. مسئول منابع طبیعی شهرستان بوشهر گفت: ما به کمک اداره آموزش وترویج اداره کل و اداره محیط زیست استان و همچنین تشکل های مردمی و هیات های کوهنوردی به میان مردم رفتیم وجمع با شکوهی در کنار هم جمع شدیم ونهال را به پارک مرجان بوشهر برده و کاشتیم. استقبال مردم و بهویژه بانوان از این اقدام نیک بسیار حایز اهمیت بود.
عبدالحمید منصوریان اضافه کرد: هر کجا که مردم همراهی کنند طبیعت زندهتر میشود و هوای پاک در شهرها بیشتر خود را نشان می دهد.
وی از سازمانهای مختلف و شهرداری خواست در توسعه نهالکاریهای خود از ظرفیت نهالستان بزرگ شهر بوشهر بیشتر استفاده کنند و مشارکت فعالی در توسعه این نهالستانها داشته باشند.
نونهالان دشتی در نهالستان منابع طبیعی
در شهرستان دشتی نیز دانشآموزان و نونهالان میهمان نهالستان منابع طبیبعی و آبخیزداری این شهرستان بودند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی گفت: دانش آموزان دبستان قرآنی شهید سروری مطلق بهمناسبت روز هوای پاک از نهالستان ما بازدید کردند و موجب خوشحالی ما شدند.
یوسف امیری ادامه داد: انسان حس خوبی در کنار نونهالانی دارد که مشتاق و عاشق طبیعت و هوای پاک هستند و حضور آنها در نهالستان با تشریح اهمیت منابع طبیعی و تاثیر آن بر پاکی هوا توسط کارشناسان اداره همراه شد.
وی اعلام آمادگی کرد که نهالستان این شهرستان به بهانههای مختلف برای فرهنگسازی و توجه بیشتر به مقوله طبیعت در اختیار علاقمندان از هر قشری بخصوص دانش آموزان قرار گیرد.
آموزشها از مدارس آغاز شود
به راستی چرا باید توجه به هوای پاک ومنابع طبیعی و نهالکاری را از مدارس آغاز کرد؟ حفظ و نگهداری از هوای پاک باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و دانشآموزان نقش مهمی در فرهنگ سازی و نهادینه کردن این مهم دارند.
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