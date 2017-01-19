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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

هشدار وزیر دفاع آلمان به ترامپ:

سیاست شفافی را در ناتو دنبال کنید

سیاست شفافی را در ناتو دنبال کنید

وزیر دفاع آلمان به رئیس جمهوری منتخب آمریکا هشدار داد تا سیاست شفافی را پیرامون ناتو اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اورزلا فون در لاین» (Ursula von der Leyen) وزیر دفاع آلمان از افزایش بودجه نظامی علیرغم مخالفت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا با اهداف هزینه ایِ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خبر داد و در ادامه اظهاراتش به وی درباره اتخاذ سیاست خارجی متعادل هشدار داد.

«اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان در مصاحبه با «اِن تی وی» گفت: از آمریکایی ها می خواهیم تا سیاست شفافی را در ناتو در پیش گیرند و بگویند که واقعاً برنامه آن ها چیست؟

وی در ادامه اعلام کرد: ما در مسیر صحیحی در حرکت هستیم؛ اما نمی توانیم فعالیت هایمان را تنها برای یک سال به انجام برسانیم.

لازم به ذکر است، اظهارات «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان در واکنش به سخنان اخیر ترامپ تلقی می شود که چندی پیش گفته بود: ناتو دیگر منسوخ شده است.

کد مطلب 3881432

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