اظهارات ترامپ نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان پس از دیدار با برخی مقامات ناتو در ژوهانسبورگ اظهار داشت: مواضع اخیر اعلام شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا مبنی بر ناکارآمدی ناتو سبب نگرانی اعضای ناتو شده است.

اشتاین مایر همچنین افزود: با روی کار آمدن ترامپ باید در انتظار چگونگی عملکرد وی در قبال موارد مشابه باشیم.

این در حالی است که «ژان مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه نیز در واکنشی نسبت به سخنان ترامپ در گفتگو با نشریه تایمز اعلام کرد: اروپا با برخورداری از اتحاد یکپارچه می تواند در برابر ترامپ بایستد.

ترامپ در این گفتگو اعلام کرده بود که ناکارآمدی ناتو را متاثر از قدمت زمان تشکیل و عدم پرداخت سهم کشورهای عضو می داند اما وی در عین حال گفت که این پیمان همچنان برای او اهمیت دارد.