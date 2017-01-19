امکان خسارت به بناهای تاریخی اطراف پلاسکو

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی استان تهران رجبعلی خسروآبادی گفت: پس از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو ازدحام جمعیت به داخل موزه آبگینه کشیده و نظم عمومی و فضای موزه را متشنج کرد ولی با حضور به موقع پرسنل یگان حفاظت استان تهران شرایط کنترل و شهروندان به بیرون از محوطه موزه هدایت شدند.

وی گفت: در حال حاضر برآورد خسارت به بناها و بافت‌های تاریخی مجاور ساختمان پلاسکو تا پایان امدادرسانی و بازگشایی مسیر امکان‌پذیر نخواهد بود اما پرسنل یگان حفاظت میراث تهران برای کنترل شرایط در محدوده بافت تاریخی و موزه‌های محدوده منطقه ۱۲ در وضعیت آماده باش کامل خواهند بود.

ساعاتی پیش اولین ساختمان بلند تهران به دلیل آتش سوزی فروریخت. یگان حفاظت قصد دارد پس از امدادرسانی وضعیت بناهای قابل ارزش اطراف آن را مورد بررسی قرار دهد.