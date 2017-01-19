آماده باش نیروهای امدادی استان های البرز و قم برای امدادرسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی با اشاره به نیروهای آماده باش جمعیت هلال احمر برای خدمات رسانی به حادثه دیدگان، تاکید کرد: ۵۰ تن از نیروهای جمعیت هلال احمر در سازمان امداد و نجات مستقر هستند و در حالت اماده باش کامل قرار دارند؛ به علاوه دستگاههای بتن بر و برش نیز در سازمان امدادو نجات مستقر شده است تا در صورت نیاز به محل وقوع حادثه منتقل شود.

وی درباره برگزاری جلسه ستاد بحران به منظور ارائه خدمات امدادی به حادثه دیدگان ریزش ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری، گفت: جلسه ستاد بحران با حضور معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد و در این جلسه از دستگاه های امدادی دخیل در خدمات رسانی به این حادثه از جمله هلال احمر و آتش نشانی تقدیر شد.

وی در تشریح عملیات امدادی این جمعیت در حادثه ریزش ساختمان پلاسکو، گفت: ۱۵۰ نیروی امدادی کتشکل از امدادگر، نجاتگر، نیروی واکنش سریع و پرسنل، ۱۶ دستگاه امبولانس، ۱۵ دستگاه خودروی نجات، ۱۴ قلاده سگ و ۵ دستگاه زنده یاب از دقایق ابتدایی بروز حادثه در محل حضور دارند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به نیروهای آماده باش جمعیت هلال احمر برای خدمات رسانی به حادثه دیدگان، تاکید کرد: ۵۰ تن از نیروهای جمعیت هلال احمر در سازمان امداد و نجات مستقر هستند و در حالت اماده باش کامل قرار دارند؛ به علاوه دستگاههای بتن بر و برش نیز در سازمان امدادو نجات مستقر شده است تا در صورت نیاز به محل وقوع حادثه منتقل شود.

به گفته سلیمی، ۵۰ نیروی امدادی نیز از استان های قم و البرز در حالت آماده باش قرار دارند تا در صورت نیاز به فعالیت این نیروها نسبت به انجام عملیات اقدام کنند.