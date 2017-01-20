به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی در خصوص وضعیت باشگاهداری در ورزش و فوتبال ایران گفت: طبق قانون تجارت، فوتبال و باشگاه های ما ورشکسته هستند. با این وضعیت باید تیمداری را رها کنیم و در باشگاه ها را ببندیم چون باشگاه ها بدون تامین بودجه و درآمد، دیون انباشته دارند.

وی تاکید کرد: تا یک باشگاه هم می آید نفسی بکشد، مباحث و مسائل مختلفی مطرح می شود و اعضای هیات مدیره را ممنوع الخروج می کنند و همین یک نفس را هم نمی شود کشید.

سرپرست کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال یادآور شد: ما در تمام رشته های ورزشی دچار مشکلات عدیده هستیم. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده باید قوانین درآمد فوتبال، طبق قانون تجارت شود یعنی درآمد و هزینه با هم همخوانی داشته باشد؛ با این حال ما برای باشگاه هایمان سندسازی می کنیم.

عابدینی خاطرنشان کرد: می دانید چرا سندسازی می کنیم؟ چون با این کار باشگاه های بزرگ را حفظ می کنیم وگرنه آنها محروم می شوند!

وی تصریح کرد: همه باشگاه ها باید از فدراسیون حمایت شوند تا در گیر و دار بازرسی نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا دچار مشکل نشوند.