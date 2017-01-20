پناهیان: سیاستمداران ما باید بر آمده از تشکیلات مردمی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی جوانان انقلابی ایران روز پنج شنبه (30 دی) در سالن همایش یادمان شهدای هفتم تیرماه برگزار شد.

در این نشست محمد عباسی رئیس مجمع مشورتی جوانان انقلاب اسلامی ایران به ایراد سخنانی در خصوص اهمیت و جایگاه نقش جوانان در پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی پرداخت.

وزیر سابق ورزش و جوانان در قسمتی از سخنان خود با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از جوانان مومن و انقلابی، بر لزوم تبدیل شدن رویکرد رهبری به یک گفتمان و روش در اداره کشور تاکید کرد.

همچنین حجت الاسلام علیرضا پناهیان در این نشست ضمن تاکید بر رویکرد تشکیلاتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در دوران صدر اسلام اظهار داشت: ایجاد تشکیلات، لازمه حیات اجتماعی است. پیامبر اسلام قبل از ورود به مدینه ۱۲ نفر را به عنوان فرمانداران خود انتخاب کردند. این نشان دهنده اهمیت «ایجاد تشکیلات» در سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله است. رسول گرامی اسلام در این خصوص به نزول وحی و شخصیت والای خود اکتفا نکردند و دست به ایجاد تشکیلاتی قوی برای اداره جامعه زدند. اساسا بدون ایجاد تشکیلات، جامعه اداره نمی شود. در حقیقت، پیامبر اسلام در صدر اسلام شبکه اجتماعی گسترده ای را ساماندهی کردند. ایشان از طریق این تشکیلات، در جریان نظرات مردم قرار گرفته و نظرات خود را نیز به مردم منتقل می فرمودند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه افزود: اگرچه ما در برهه فعلی شاهد تفکیک قوا و جریان داشتن ساز و کار مردمی در آنها هستیم، اما این موضوع جای تشکیلات مردمی را نمی گیرد. به عنوان مثال یک وزیر حتی قدرت ندارد به تنهایی بر زیر مجموعه خود نظارت کند و در اینجا لازم است مردم و جوانان نقش آفرینی تشکیلاتی داشته باشند و با حرکتی دلسوزانه و منسجم، در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی تاکید کرد: ما تشکیلات سیاسی کمی داریم. اگر هم تشکیلاتی وجود دارد، دارای خصلت مردمی بودن نیست. به راستی ما چگونه می توانیم به صورتی توده ای و فردی از انقلاب اسلامی دفاع کنیم؟ اگر تشکیلات وجود نداشته باشد، امکان نفوذ دشمن در کشور نیز بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، سیاسیون باید برآمده از تشکیلات مردمی باشند، نه بر آمده از باندهای سیاسی. در صورت ایجاد تشکیلات مردمی، دیگر برگزاری چند مناظره یا افشاگری ها و تخریبها، تعیین کننده آرای عمومی نخواهد بود.

لازم به ذکر است که نشست هم اندیشی جوانان انقلابی ایران روز پنج شنبه با حضور گسترده جوانان و در محل سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.