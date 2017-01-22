به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری و مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در وین، شرکت هواپیمایی اتریشی Austrian در شماره نخست سال ۲۰۱۷ مجله SkyLines در شش صفحه اختصاصی، به معرفی جذابیت‌های گردشگری کشورمان پرداخت.

این مجله یکصد هزار نسخه تیراژ دارد و دروه توزیع آن به مدت دو ماه است. مطالب منتشر شده در این مجله حاصل گزارش سفر شش روزه خبرنگار این مجله «اشتفان بور یانک» به ایران است.

گزارش مصور منتشر شده با عنوان «کشور قصرها، یک مسافرت در امتداد جاده ابریشم از اصفهان به تهران» به توصیف جذابیت‌های سه شهر اصفهان، کاشان و تهران می‌پردازد.

این مجله با چاپ عکسی بزرگ و زیبا از میدان امام اصفهان می­‌نویسد: «میدان امام زیباترین میدان تاریخی کشور ایران و دومین میدان بزرگ جهان؛ مربوط به دوره صفویه است. میدان امام محلی است که قبلاً در آن مسابقه چوگان برگزار می‌شد و از اینجا بوده است که بازی چوگان به دیگر نقاط جهان منتقل شد».

در بخش دیگری از مجله، از هتل عباسی به عنوان یکی زیباترین هتل‌های جهان یاد شده است. درج تصاویری از مسجد جامع اصفهان و سی و سه پل از دیگر جذابیت‌های گردشگری شهر اصفهان است که در این مجله به آن پرداخته شده است.

شهر کاشان مقصد بعدی خبرنگار اتریشی بوده است که با اقامت یک روزه در این شهر، گزارشی را در این خصوص ارائه می‌کند. او خانه بروجردی‌های کاشان را به عنوان بنایی با آثار معماری اروپایی و آسیایی معرفی می‌کند. مجله اتریشی یادآور می‌شود که این شهر شهرت جهانی در کاشی و قالی نیز دارد.

تهران شهر آخری است که این مجله آن را معرفی کرده است؛ بازار تهران، مراکز فرهنگی مانند کاخ گلستان، موزه‌های تهران، تالار وحدت، دانشگاه تهران و کتابفروشی­‌های اطراف آن، از مراکزی هستند که در مورد آن توضیحاتی ارائه شده است.

شرکت Austrian دارای مسیرهای پروازی به ۵۵ کشور دنیا است و این اقدام برای نخستین مرتبه توسط یک شرکت هواپیمایی معتبر اروپایی انجام شده است. بر اساس اعلام، مجله‌های منتشر شده به مدت دوماه در کلیه مسیرهای پروازی این شرکت در سرتاسر جهان در دسترس مسافرین قرار خواهد گرفت.