علیرضا دهقانی درباره اجرای اثری نمایشی با حضور جانبازان اعصاب و روان بیمارستان نیایش در سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: قصد داریم نمایشی را بر اساس داستان «دعای موش کوچولو» نوشته کلر ژوبرت نویسنده فرانسوی مقیم ایران که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ شده، با عنوان «حواست کجا بود؟» با حضور تعدادی از جانبازان اعصاب و روان بیمارستان نیایش به صحنه ببریم.

وی ادامه داد: این اثر به عنوان یکی از برنامه های تئاتر درمانی است که با جانبازان اعصاب و روان انجام می دهیم و این جانبازان عزیز از صفر تا صد امور مورد نیاز تولید و اجرای نمایش اعم از ساخت عروسک و دکور را زیر نظر مشاوران و کارشناسان انجام داده اند.

این کارگردان و بازیگر تئاتر یادآور شد: حدود ۱۰ رزمنده دیروز جبهه های جنگ و جانبازان امروز، در صحنه نمایش «حواست کجا بود؟» به ایفای نقش می پردازند و حدود ۶ تن از این عزیزان هم در کارگاه طراحی و ساخت عروسک و دکور نمایش فعالیت می کنند.

دهقانی افزود: میزان جانبازی جانبازان اعصاب و روان حاضر در نمایش «حواست کجا بود؟» از ۲۵ تا ۸۰ درصد است.

وی درباره دلایل اجرای نمایش «حواست کجا بود؟» با حضور جانبازان اعصاب و روان بیمارستان نیایش، تأکید کرد: این عزیزان دوست دارند که در اینگونه فعالیت‌ها حضور پیدا کنند و حس خوبی در آنها ایجاد می کند. تئاتر درمانی باعث ایجاد شور و هیجان در جانبازان اعصاب و روان می شود. ما به این عزیزان اعلام کردیم که خانواده های شان هم می توانند به تماشای نمایش «حواست کجا بود؟» بنشینند و این موضوع انگیزه بسیار بالایی به آنها داده است.

دهقانی ادامه داد: فعالیت های تئاتر درمانی زندگی جانبازان اعصاب و روان را از یکنواختی در می آورد.

کارگردان نمایش «حواست کجا بود؟» درباره زمان و مکان اجرای این اثر نمایشی در سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، گفت: قرار است این نمایش را در روزهای ۵، ۶ و ۷ بهمن ماه، در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰:۳۰، در سالن مشایخی به صحنه ببریم.

وی در پایان درباره تداوم همکاری خود با جانبازان اعصاب و روان بیمارستان نیایش اظهار کرد: هر هفته، روزهای چهارشنبه کارگاه تئاتر درمانی را با حضور این جانبازان عزیز برگزار می کنیم.

نمایش «حواست کجا بود؟» به نویسندگی ماندانا عبقری و با حضور رضاقدس، ولی اله خلیلی، حسین کاکاوند، عباس رحمانی، احمد رفیعی، خداوردی مرادی، یونس حسن زاده، ناصر معصومی، حمیدرضا فرجام پور، مجید قندهاری، محمد خاکبازان، علیرضا رحمتی، جعفر ریحانی و محسن پورهمدانی از جانبازان اعصاب و روان بیمارستان نیایش اجرا می شود.

عوامل دیگر این اثر نمایشی عبارتند از طراح عروسک: مژده ذکریاپور، خواننده: حمیدرضا حسینعلی، مجری طرح: سعید زین العابدین و مدیر هنری: حمیدرضا کریمی صارمی.