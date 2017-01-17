اعلام برنامه های جنبی/ آثار متنوع شهرستان ها به صحنه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمودی مدیر بخش به علاوه تئاتر فجر با اعلام این خبر افزود: کارگاه‌های آموزشی، پنل‌های تخصصی و نمایشنامه‌خوانی از جمله برنامه‌های جنبی بخش به علاوه تئاتر فجر است که به وسیله ۳ تماشاخانه خانه موزه استاد انتظامی، مشایخی و سه نقطه طراحی و برنامه‌ریزی شده و در روزهای برپایی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برای علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

به گفته محمودی، تماشاخانه خانه موزه انتظامی با برپایی کارگاه «فنون نگارش و نمایش کمدی موقعیت» در روزهای پنجم تا یازدهم بهمن ازساعت ۹ الی ۱۳ با حضور داریوش مودبیان، پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود. همچنین تماشاخانه ‌و مدرسه تئاتر سه نقطه نیز در ادامه برگزاری پنل‌های تخصصی خود که از دوره قبل جشنواره آغاز شده با دو پنل گفتگو با عنوان «دراماتورژی -با تایید چیستی و چرایی دراماتورژی در ایران (۲)» روز یکشنبه دهم بهمن از ساعت ۱۳ تا ۱۷ در سالن رکن‌الدین خسروی و پنل «حال و آینده تاتر ایران با تاکید بر آینده -آینده پژوهی تئاتر ایران (۲)» روز دوشنبه یازدهم بهمن از ساعت ۱۳ تا ۱۷ در سالن رکن‌الدین خسروی از دیگر برنامه‌های جنبی بخش به علاوه تئاتر فجر امسال محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تماشاخانه مشایخی نیز با برگزاری – کارگاه‌های تخصصی تئاتر از روز شنبه دوم بهمن تا روز پنجشنبه هفتم بهمن از ساعت ۱۴ تا ۱۶:۳۰ و روز یکشنبه دهم بهمن از ساعت ۱۵ تا ۱۸ شامل «تئاتر کاربردی، انواع آن و نقش مؤثر آن در برطرف کردن معضلات جوامع شهروندی» با حضور حسین رحیمی دوم بهمن، «سایکودرام و نقش آن در درمان اختلالت روانی» با حضور مجید امرایی سوم بهمن، «تئاتر درمانی و تاثیر آن بر ویژگی های روانی جانبازان اعصاب و روان» با حضور علیرضا دهقانی چهارم بهمن، «مانیفیست تئاتر درمانی کاربردی» با حضور رسول حق شناس پنجم بهمن، «تئاتر درمانی نوین (مختص نواخواهان ذهنی و خانواده های آن ها)» با حضور حسین رحیمی ششم بهمن، «تئاتر پداگوژیک و نقش آن در جهش و رشد سریع فکری کودکان و نوجوانان» با حضور رحمت امینی هفتم بهمن، «مانیفست تئاتر درمانی_کاربردی قوانین، بایدها و نبایدها» با حضور رسول حق‌شناس دهم بهمن در ایام جشنواره فعال است.

محمودی درباره برنامه های نمایشنامه خوانی در نظر گرفته شده نیز گفت: همچنین برنامه نمایشنامه‌خوانی از روز پنجشنه هفتم تا روز یکشنبه دهم بهمن ساعت ۱۹:۳۰ شامل «تک گویی هایی از جنگ» به نویسندگی و کارگردانی صادق چناری، «باغ درخت‌های خشکیده ...» به نویسندگی رسول حق‌شناس و کارگردای علی رضا، «سندروم استکهلم» به نویسندگی رسول حق‌شناس و کارگردانی سمیه کیادربندسری، «آزادی در ایستگاه آخر» به نویسندگی رسول حق شناس و کارگردانی علی رضا ترامشلو برگزار می شود.

حضور پرشور هنرمندان تئاتر استان‌ها در بخش به علاوه تئاتر فجر

هنرمندانی از استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، بوشهر، چهار محال و بختیاری و کرمانشاه در بخش به علاوه تئاتر فجر سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر روی صحنه می‌روند.

تماشاخانه‌های آفتاب، ارغنون، باران، خانه موزه استاد انتظامی، دا، سه نقطه، فانوس، مشایخی، موج نو، همای سعادت با ارائه ۵۷ اثر صحنه‌ای و برگزاری کارگاه‌های اموزشی، پنل‌های تخصصی و برنامه نمایشنامه‌خوانی در بخش به علاوه تئاتر فجر سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور دارند.