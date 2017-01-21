عاملان نزاع عصر امروز شهرستان ایوان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علی عزیزیان شامگاه شنبه در این ارتباط اظهار داشت: حدود ساعت ۱۹ امروز وقوع یک فقره درگیری بین چند جوان به پلیس ۱۱۰ اعلام شد که بلافاصله ماموران در محل حاضر شدند.

وی گفت: در این نزاع یکی از منازعان مشت و لگد مصدوم و روانه بیمارستان شد.

وی تصریح کرد: ماموران در این رابطه چهار نفر از منازعان را دستگیر و با هماهنگی مرجع قضایی روانه بازداشتگاه کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان تصریح کرد: انتشار اخباری مبنی بر تیراندازی در این نزاع شایعه و کذب است.

سرگرد عزیزیان گفت: موضوع این نزاع با تشکیل پرونده تحت بررسی پلیس و دستگاه قضایی است.