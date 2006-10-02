غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اينكه آغاز واگذاري سهام هاي مشمول اصل 44 پس از تشكيل شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت و شركت هاي سرمايه گذاري استاني خواهد بود، تصريح كرد: از 336 شركت تعاوني سهام عدالت كه بايد در 336 شهرستان كشور تشكيل شود تا كنون 200 شركت تشكيل شده است .

به گفته وي، از تعداد 30 شركت سرمايه گذاري استاني كه بايد در مركز 30 استان تشكيل شود تاكنون 10 شركت تشكيل شده است .

مديرعامل سازمان خصوصي سازي با اشاره به اينكه سازمان منتظر تشكيل ساير شركت ها و تعاوني ها است، تصريح كرد: حدود 130 شركت تعاوني و 20 شركت سرمايه گذاري ديگربايد به ثبت برسد تا واگذاري سهام هاي مشمول اصل 44 آغاز شود.

وي با تاكيد بر اينكه عزم حاكميت و دولت بر انجام خصوصي سازي و تقويت بخش هاي خصوصي و تعاوني است، اظهار داشت : با اين وجود مقاومت هايي درمديريت هاي مياني سازمان هاي دولتي براي امر خصوصي سازي وجود دارد به نحوي كه از ارسال اطلاعات به سازمان خصوصي سازي براي دستيابي به اطلاعات شركت ها طفره مي روند و اين موضوع از مشكلات سازمان براي جمع آوري اطلاعات شركت ها براي خصوصي سازي است.

كردزنگنه در خصوص وظايف شركت كارگزاري سهام عدالت گفت : شركت كارگذاري سهام عدالت تغيير شرح وظيفه داده به نحوي كه انجام اقداماتي كه در ارتباط با سبد سهام بود از وظايف اين شركت حذف شده است .

به گفته وي، شركت كارگزاري سهام عدالت در حال حاضر كارهاي سازمان خصوصي سازي و كارهاي مربوط به بورس شركت هاي سرمايه گذاري را در آينده پيگيري مي كند.