بازیکنان ماشین سازی اشتباهات زیادی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی ظهر امروز یک شنبه در نشست خبری بعداز بازی ماشین سازی تبریز با صبا در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان ماشین سازی ساده ترین کارهای فوتبال را که پاس ساده است را انجام ندادند.

وی سپس با اشاره به اینکه تیم صبا تجمع و دفاع می کرد، ادامه داد: بازیکنانم حتی پنج درصد از دستوران تاکتیتکی ما را انجام ندادند و باحوصله بازی نکردند.

کاظمی با بیان اینکه اصلا از عملکرد بازیکنان تیمم راضی نیستم، ادامه داد: با خطاهای الکی به تیم حریف فرصت دادیم که این اشتباه بود. بیشتر بازیکنان امروز ساز خودشان را می زدند.

وی با عصبانیت از عملکرد بازیکنان تیمش گفت: بازیکنان امروز هم با جریمه تیمی و هم با جریمه فردی روبه رو می شوند.

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با بیان اینکه هواداران را باید راضی کنیم و نتایج خوبی بگیریم، گفت: بازیکنان ما باید بدانند که در چه شرایطی هستند. ما باید سه امتیاز را می گرفتیم ولی خوشبختانه تقسیم امتیاز شد.

کاظمی درخصوص عملکرد داور نیز گفت: داوری خوب بود و من از آنها راضی هستم. البته یک صحنه در دقیقه ۸۵ اتفاق افتاد که کمک داور آفساید را نگرفت.

وی در خصوص مشکل گلزنی تیمش گفت: من عدم گلزنی تیم را روی بدشانسی می گذارم. در تیم ماشین سازی هرکسی ساز خودش را بزند به شدت با آنها برخورد می کنم.