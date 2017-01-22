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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

فرهاد کاظمی:

بازیکنان ماشین سازی اشتباهات زیادی داشتند

بازیکنان ماشین سازی اشتباهات زیادی داشتند

تبریز – سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز گفت: بازیکنان ماشین سازی اشتباهات زیادی داشتند و حتی ساده ترین کارها را نیز انجام ندادند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی ظهر امروز یک شنبه در نشست خبری بعداز بازی ماشین سازی تبریز با صبا در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان ماشین سازی ساده ترین کارهای فوتبال را که پاس ساده است را انجام ندادند.

وی سپس با اشاره به اینکه تیم صبا تجمع و دفاع می کرد، ادامه داد: بازیکنانم حتی پنج درصد از دستوران تاکتیتکی ما را انجام ندادند و باحوصله بازی نکردند.

کاظمی با بیان اینکه اصلا از عملکرد بازیکنان تیمم راضی نیستم، ادامه داد: با خطاهای الکی به تیم حریف فرصت دادیم که این اشتباه بود. بیشتر بازیکنان امروز ساز خودشان را می زدند.

وی با عصبانیت از عملکرد بازیکنان تیمش گفت: بازیکنان امروز هم با جریمه تیمی و هم با  جریمه فردی روبه رو می شوند.

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با بیان اینکه هواداران را باید راضی کنیم و نتایج خوبی بگیریم، گفت: بازیکنان ما باید بدانند که در چه شرایطی هستند. ما باید سه امتیاز را می گرفتیم ولی خوشبختانه تقسیم امتیاز شد.

کاظمی درخصوص عملکرد داور نیز گفت: داوری خوب بود و من از آنها راضی هستم. البته یک صحنه در دقیقه ۸۵ اتفاق افتاد که کمک داور آفساید را نگرفت.

وی در خصوص مشکل گلزنی تیمش گفت: من عدم گلزنی تیم را روی بدشانسی می گذارم. در تیم ماشین سازی هرکسی ساز خودش را بزند به شدت با آنها برخورد می کنم.

کد مطلب 3884452

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