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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

پیکر دو جوان غرق‌ شده در سد تاریک رودبار پیدا شد

پیکر دو جوان غرق‌ شده در سد تاریک رودبار پیدا شد

رشت- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان از پیدا شدن پیکر دو جوان غرق شده در سد تاریک رودبار پس از ۷۲ ساعت خبر داد.

علی قلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه در ساعات اولیه صبح روز جمعه، ۱۲ شهریورماه، در مخزن خروجی سد تاریک در حاشیه محور قدیم رشت-قزوین رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، تیم غواصی پایگاه چهارم نیروی دریایی ارتش، نیروهای امدادی پادگان منجیل و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان گیلان با مدیریت ستاد بحران در محل حادثه حاضر شدند و عملیات جستجو برای یافتن پیکر دو جوان را آغاز کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به دشواری عملیات جست‌وجو در محل حادثه تصریح کرد: نیروهای امدادی و غواصان طی ۷۲ ساعت تلاش مستمر، عملیات جست‌وجو را ادامه دادند و در نهایت پیکر هر دو جوان پیدا شد.

قلی‌زاده با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و تیم‌های غواصی حاضر در عملیات، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و پرهیز از ورود افراد به محدوده‌های پرخطر و غیرمجاز منابع آبی تأکید کرد.

کد مطلب 6937876

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