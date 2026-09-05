پیکر دو جوان غرق‌ شده در سد تاریک رودبار پیدا شد

علی قلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه در ساعات اولیه صبح روز جمعه، ۱۲ شهریورماه، در مخزن خروجی سد تاریک در حاشیه محور قدیم رشت-قزوین رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، تیم غواصی پایگاه چهارم نیروی دریایی ارتش، نیروهای امدادی پادگان منجیل و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان گیلان با مدیریت ستاد بحران در محل حادثه حاضر شدند و عملیات جستجو برای یافتن پیکر دو جوان را آغاز کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به دشواری عملیات جست‌وجو در محل حادثه تصریح کرد: نیروهای امدادی و غواصان طی ۷۲ ساعت تلاش مستمر، عملیات جست‌وجو را ادامه دادند و در نهایت پیکر هر دو جوان پیدا شد.

قلی‌زاده با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و تیم‌های غواصی حاضر در عملیات، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و پرهیز از ورود افراد به محدوده‌های پرخطر و غیرمجاز منابع آبی تأکید کرد.