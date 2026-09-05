آیت الله غلامرضا فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبیین جایگاه ویژه برخی مناطق ایران در تاریخ تشیع اظهار کرد: طبق بررسیهای محققان تاریخ، شهرهای قم، کاشان، تفرش و آوه از نخستین روزهای ورود اسلام به ایران، همواره در مسیر ولایت و شیعی بودهاند و از همان آغاز، سابقه تسنن در این مناطق وجود نداشته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به اسناد معتبر تاریخی تصریح کرد: نامهای که از سوی امام حسن عسکری(ع) به اهالی قم و آوه نگاشته شده، گویای پیوند ناگسستنی میان این مردم و مکتب اهلبیت(ع) است؛ این مکاتبه که در جلد چهارم کتاب مناقب آل ابیطالب نوشته مرحوم ابنشهرآشوب نقل شده، نشان میدهد که خداوند متعال با جود و کرم خویش، مردم این مناطق را در پذیرش دین حق و محبت عترت رسول اکرم(ص) موفق فرموده و آنان را در مسیر سعادت قرار داده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تشریح مضامین نامه امام عسکری(ع) افزود: در این مکاتبه، امام(ع) با تأکید بر ریشهدار بودن عقیده اهالی قم و آوه، بر پیوند خویشاوندی و برادری میان شیعیان و ائمه تأکید کردهاند و با استناد به آموزههای نبوی، این رابطه را فراتر از پیوندهای نسبی و در سطح برادری ایمانی توصیف نمودهاند.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه والای این شهرها بیان کرد: خداوند متعال با عنایت ویژه خویش، در قلب گذشتگان این دیار، محبت عترت الهی را نهادینه کرد تا ثمرات این مسیر پرپیچوخم را در زندگی آنان و نسلهای بعد مشاهده کنیم و این نشاندهنده اصالت و استواری نیت مردم این مناطق در حفظ شعائر دینی است.
آیت الله فیاضی با ورود به مباحث معاصر و چالشهای پیش روی مؤمنان گفت: اگرچه خداوند این تفضل را داشته که عشق به سیدالشهدا(ع) و امیرالمؤمنین(ع) را در قلب ما قرار دهد، اما باید بهشدت مراقب باشیم؛ زیرا ما در عصر غربالگری و زمانه ریزشها زندگی میکنیم و این دورهای است که بسیاری از ایمانها در معرض آزمونهای سخت قرار دارد.
وی افزود: برای حفظ دین و موفقیت در این مسیر پرفراز و نشیب، ضروری است که انسان ابتدا به ترک محرمات و سپس به اهمیت فراوان نماز و زیارت توجه کند؛ این مراقبتهای رفتاری و قلبی، تکیهگاه اصلی برای ایستادگی در برابر تلاطمهای فکری و عملی عصر حاضر است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به جایگاه والای حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: با توجه به عظمت این بانوی طاهره، داشتن معرفت نسبت به ایشان و بهرهمندی از مرکز نورانی حرم مطهر، از بزرگترین نعمتهای الهی است که باید با تامل و معرفتمحوری به آن توجه کرد.
وی با نقل روایتی از مرحوم آخوند ملاعلی همدانی در خصوص اثرات معنوی زیارت اظهار کرد: اگر کسی به حرمهای مطهر مشرف شود و پس از خروج از آن فضای نورانی، تغییری در روح و جان خود احساس نکند، باید نسبت به وجود حجابهای قلبی خود نگران باشد؛ زیرا ورود به دریای نورِ حرم، لزوماً باید منجر به نورانی شدن قلب و تغییر درونی انسان گردد.
عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی(ره) در پایان با یادآوری اهمیت استفاده بهینه از فرصتهای معنوی، از خداوند متعال خواست تا از این نعمت بزرگ در حرم اهلبیت(ع) بیشترین بهره را نصیب همگان گرداند.
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