به گزارش خبرنگار مهر، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، هر سال برای دریافت مابهالتفاوت افزایش حقوق سالانهای که شورای عالی کار تصویب میکند، اصولا دو سه ماه در انتظار تامین منابع مالی میمانند. اما، به نظر میرسد امسال این تاخیر، به طولانیترین تاخیر در پرداخت مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ تبدیل شده است.
در حالی که نیمه اول سال ۱۴۰۵ رو به پایان است و کم کم آماده استقبال از فصل پاییز میشویم، اما هنوز این مابهالتفاوت به شکل درست پرداخت نشده است؛ به طوری که بعد از ۵ ماه انتظار، قرار است مابهالتفاوت ماه فروردین به حساب بازنشستگان و مستمری بگیران واریز شود.
البته آن طور که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است؛ قرار است مابهالتفاوت حقوق فروردین ماه بازنشستگان و مستمری بگیران فعلا واریز شود و بعد از آن برای پرداخت مابهالتفاوت حقوق اردیبهشت تلاش خواهند کرد.
به نظر می رسد با این اظهار نظر وزیر رفاه، روند پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی، به طولانیترین روند پرداخت تبدیل خواهد شد. زیرا، چنین تاخیری هرگز سابقه نداشته است.
این در حالی است که تنها منبع درآمد و امرار معاش قشر بازنشسته و مستمریبگیر جامعه، همین حقوقی است که هر ماه به حساب آنها واریز میشود.
با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمتها که روزانه دستخوش تغییر میشوند، آنچه به عنوان مطالبات بازنشستگان و مستمریبگیران به حساب آنها واریز میشود؛ نمیتواند با هزینههای ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ برابری کند.
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