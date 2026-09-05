  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۲

طولانی‌ترین تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

طولانی‌ترین تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ را باید طولانی‌ترین تاخیر در پرداخت مطالبات آنها تلقی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، هر سال برای دریافت مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالانه‌ای که شورای عالی کار تصویب می‌کند، اصولا دو سه ماه در انتظار تامین منابع مالی می‌مانند. اما، به نظر می‌رسد امسال این تاخیر، به طولانی‌ترین تاخیر در پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ تبدیل شده است.

در حالی که نیمه اول سال ۱۴۰۵ رو به پایان است و کم کم آماده استقبال از فصل پاییز می‌شویم، اما هنوز این مابه‌التفاوت به شکل درست پرداخت نشده است؛ به طوری که بعد از ۵ ماه انتظار، قرار است مابه‌التفاوت ماه فروردین به حساب بازنشستگان و مستمری بگیران واریز شود.

البته آن طور که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است؛ قرار است مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه بازنشستگان و مستمری بگیران فعلا واریز شود و بعد از آن برای پرداخت مابه‌التفاوت حقوق اردیبهشت تلاش خواهند کرد.

به نظر می رسد با این اظهار نظر وزیر رفاه، روند پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، به طولانی‌ترین روند پرداخت تبدیل خواهد شد. زیرا، چنین تاخیری هرگز سابقه نداشته است.

این در حالی است که تنها منبع درآمد و امرار معاش قشر بازنشسته و مستمری‌بگیر جامعه، همین حقوقی است که هر ماه به حساب آنها واریز می‌شود.

با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها که روزانه دستخوش تغییر می‌شوند، آنچه به عنوان مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران به حساب آنها واریز می‌شود؛ نمی‌تواند با هزینه‌های ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ برابری کند.

کد مطلب 6937529
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • DE ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      95 3
      پاسخ
      آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
    • جمشیدی IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      78 1
      پاسخ
      بازنشسته صرف نظر از دریافت کم پرداختی ضعیف ترین قشر جامعه شده واین بر خلاف حقوق اولیه این زحمت کشان کم ادعا میباشد تامین اجتمایی مهربان باش !!!!
    • IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      51 1
      پاسخ
      سلام خدائی چنین پرداختی بعد چندین ماه شایسته نیست از مسولین محترم تقاضامندیم تدبیری ارائه دهند چون باز نشسته قشر ضعیف است
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      32 2
      پاسخ
      سلام خدمت مسولین محترم تامین اجتماعی این معوقه ها چرا اینقدر باتاخیر واریز میشه همکاران من که تاریخ حقوقشان بامن فقط یک روز است برای اونا ۲تا۳ روز زودتر پرداخت شده ولی من که تاریخ واریز حقوقم ۲۲ بوده الا یکم میرزند واقعا چرا این تاریخهای واریز رو درست انجام نمیدید بابا ما قسط داریم چک کشیدیم عدالت کجا رفته
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      52 3
      پاسخ
      در طول مدت ۳۰ الی ۳۵ سال اشتغال هر فرد ، تامین اجتماعی آنچه را که حق بیمه نام داشته ، بدون یک ریال کم و کاست از بیمه شده و کارفرما دریافت کرده و بعضا کارفرما را بدلیل تاخیر در واریز جریمه هم کرده است.جالب آنجاست اکنون که نوبت به تعهد خود تامین اجتماعی شده ، هیچ جریمه ای از این بابت به این سازمان تعلق نمی گیرد! درخصوص درمان نیز بیمه تامین اجتماعی به پشیزی نمی ارزد و بشکل غیرقانونی و برخلاف همه جای دنیا بارمسئولیت خود را برعهده بیمه گزار و پرداخت وجوه اضافی بابت بیمه تکمیلی انداخته است .
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      66 0
      پاسخ
      هم در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تخلف گسترده شده و هم در بحث پرداخت معوقات حقوق ناچیز ،،متاسفانه مجلس هیچ نظارتی نداره
    • علی محمد خسروی IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      74 1
      پاسخ
      باعرض سلام از نهم گفتید می خواهید واریز کنید امروز چهاردهمه هیچ پولی به حساب مانیومده تو رو خدا تو همین امروز فردا واریز کنین بابا ما هم آدمیم خرج داریم الان بچم چند روز مریضه پولی ندارم دکتر ببرمش تو رو به قرآن واریز کنید
    • امیر IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      43 3
      پاسخ
      جناب وزیر رفاه وجناب میدری درست نیست هنوز معوقات پرداخت نکردین پول هست پول 5میلیون و 300 نفر چراپرداخت نمیکنین ماها چشم مون به این معوقات با این حقوق دهم برج تمام میشه با این جنس های گران وتورم 180درصد خدایش درست نیست ماهم خدای داریم
    • رمضان نادری US ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      50 1
      پاسخ
      اخه چرا اینهمه تاخیر بابت معوقه .تامین اجتماعی سالهای خیلی قبل سرمایه گذاری میکرد کلی شرکت داشت دستتون درد نکنه حالا محتاج کمک هستش برای پرداخت حقوق پرداخت کنید حقوق قشر بدبخت حامعه رو
    • ناشناس IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      36 4
      پاسخ
      سلام چرا هنوز معوقات فروردین ماه برای ما واریز نشده
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      38 2
      پاسخ
      متاسفانه حتی اجحاف در پرداخت نیز ارزش معوقات بین اولین گروه بازنشستگان و حروف آخر که باید فعلا منتظر بمانند تا نوبت آنها شود که با این روند حداقل یکماه طول خواهد کشید بازم این معوقات را بی ارزش تر و بدون اثر در معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی می‌کند!!
    • فریبا IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      36 1
      پاسخ
      سلام چراکاری رو که توانایی انجامش ندارید قول میدید
    • مستمری بگیر IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      35 0
      پاسخ
      آقایون مثلا مسئول: مبلغی که تحت عنوان متناسب سازی در یکی دو سال گذشته به مستمری بگیران اضافه شده بود، امسال حذفش کردین، همین حقوق ناچیز و ناقص رو هم که اینجوری دارین پرداخت می کنید بعد از شش ماه هنوز مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت رو ندادین،
    • ناشناس HK ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      23 1
      پاسخ
      مستمری بگیر با چنین حقوق ضعیف و این گرانی چکار باید کرد کجایین مثلا مسئول بیمه اجتماعی هستین یکم به فکر ما بدبختا باشین که تنها در آمد ما همین حقوق ناچیز هست با تشکر ...!
    • حسین IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      27 1
      پاسخ
      البته الان اگر شرکت میخواست مبلغ را پرداخت کند فقط کافی بود یک روز دیر میکرد،باید جریمه میداد!ولی الان از اول سال به میانه برج ۶رسیدیم ولی معوقات را پرداخت نکردن آیا ارزش آن مبلغ با مبلغ ۶ماه پیش چقدر کمتر شده با این تورم عجیب وگرانی کمرشکن،الان چیزی اگر میخواستن از مردم بگیرن درعرض چند دقیقه یک جا از همه کم میکردن ولی الان چند وقته میگن به ترتیب حروف الفبا،
    • رضایی IQ ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      26 0
      پاسخ
      مابه تفاوت مبلغ فروردین واردیبهشت مربوط به زمانی است که دلار ۱۵۰ هزار تومان بوده الان دلار ۲۲۵ هزار تومان است یعنی ارزش مابه التفاوت سی در صد نزول کرده لابد بعد از نزول ارزش ۵۰ در صد میخواهند این مابه التفاوت را پرداخت کنند بعد میگویند با مردم صادق هستیم و به سود انها کار میکنیم
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      25 1
      پاسخ
      همش دروغ امروز ۱۴همه هیچ خبری نیست
    • شیخ IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      18 0
      پاسخ
      چرامعوقات را پرداخت نکرد ید
    • سید علی حسینی IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      15 2
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید آقای میدری چی شد حرف خودتان چرا جواب مستمری بگیران تأمین اجتماعی را نمیدهید
      • رسول IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
        1 0
        جوابی ندارند که بدند
    • عبدالله‌ همدانی IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      19 0
      پاسخ
      گفتید پرداخت از نهم است ولی انتهای زمان آن را تا شهریور رقم زدید.این چه حکایتی است؟که باید تا پایان شهریور منتظر پرداخت معوقات باشیم.صدای ما را چه کسی به مسؤولین میرساند.باور کنید دستانمان بشدت خالی است والان به آن نیاز شدید داریم.
    • آرش US ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      31 2
      پاسخ
      چرا همیشه باید از اول حروف الفبا پرداخت شود یک بار هم از اخر به اول پرداخت شود
    • علی.ایمانلو. IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      27 3
      پاسخ
      چرا.وزیر.کار.استعفا.نمی.دهد.از.حقوق.کارگر.وبازنشسته.نمی.تونه.دفاع.کنه
    • حمید IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      31 4
      پاسخ
      بی کفایت ترین وزیر کار که تابه حال دیدیم
      • حیدری IR ۰۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
        2 1
        واقعا در این موقعیت سخت که هر روز شاهد قیمت های نجومی موارد اصلی زندگی هستیم آخه خدا را خوش می آید در حق بازنشستگان اینقدر کوتاهی میکنند با خواهش و تمنا از وزیر محترم میخواهیم به داد ما برسد
    • حسن IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      8 2
      پاسخ
      پرداخت نکنید حقوق هم پرداخت نکنید بزارید بیشتر شرمنده خانواده بشیم اصلا بزارید بمیریم
    • علی IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      4 0
      پاسخ
      آقا امروز پانزدهم چرا معوقات پرداخت نمی‌شود واقعا چرا
    • محمد علی نامداری DE ۰۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      4 0
      پاسخ
      خجالتم خوب چیزیه به عمر زحمت بکش و حق بیمه پرداخت کن تا بتونی زمان بازنشستگی یه زندگی آروم داشته باشی
    • ناشناس IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 0
      پاسخ
      مشکلات تامین اجتماعی چه ربطی به بازنشسته دارد و چرا تامین اجتماعی باید کمبود مالی داشته باشد پولی که ماهیانه طی سالهای متمادی از بازنشسته گرفته چکار کرده تامین اجتماعی به تعهداتش عمل نکرده و نمیکند اونوقت بازنشسته باید تقاص پس بدهد نمایندگان مجلس که با رای مردم به مجلس راه پیدا میکنند چه دفاعی میکنند تا حالا چه قدم مثبتی برای قشر ضعیف بازنشسته بر داشته اند در محضر خدای مهربان و وجدانشان باید و یقیناً پاسخگو باشند. آمین
    • نرگس IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      5 1
      پاسخ
      امروز ۱۵ ماهه ولی هنوز چیزی دریافت نکردیم دستمونم کوتاهه نمیتونیم کاری کنیم همینطوری هم همه چیز داره بسرعت نور گرانتر میشه بابا بفریادمون برسید ما از عید میوه نخریدیم گوشت نخریدیم به کی باید شکایت کنیم ۱۰ کیلو برنج ۵ میلیون و ۵۰۰ تومنه بخدا خسته شدیم بریدیم
    • مجید IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      3 0
      پاسخ
      بنده واسه خرید بیمه سربازی قسط بندی کرده بودم خاطرم هست یدونه قسطم ۲.۳ روز تاخیر داشت کلی ازمن جریمه گرفتن. خواهشا دیر کرد پرداخت رو هم حساب کنید پرداخت کنید. همونطوری که موقع گرفتن ثانیه رو حساب میکنید موقع دادن هم رعایت کنید اگه انصاف دارید
    • IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      8 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه شهید رییسی رو که چون میزان حقوق در ابتدای سال مشخص نشده بود جلو جلو برای سه ماه مبلغی واریز کرد که اضافه تر بود از مبلغ حقوقی که بعدا مشخص شد. مبلغ اضافه واریز شده بعد از مشخص شدن میزان حقوق کسر شد
    • مریم IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      6 0
      پاسخ
      چرا واریز نمیکنید این معوقات رو؟؟
    • آرمین IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      5 0
      پاسخ
      تورم دقیقه به دقیقه ارزش پول و توان خرید را کاهش می دهد ارزش مطالبات فروردین ماه ۲۰۰ درصد کاهش یافته در واقع می بایست بر اساس قانون پرداختی ها حداقل بر اساس رشد تورم صورت پذیرد «« کیست ما را یاری کند »»
    • سیده زهرا حسینی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 2
      پاسخ
      برای حروف ح واریز کردن یانه
    • علی IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      3 0
      پاسخ
      همین امروز کل معوقات فروردین و اردیبهشت برای همه واریز کنند ارزش آن نصف شده یعنی هیچ مسئولی نیست رسیدگی کند به این اوضاع ؟ این تخلف هست ؟
      • بیزار IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
        0 0
        امروز زحمت کشیدن حرف ج واریز کردن ده میلیون.
    • مستمری بگیر تامین اجتماعی IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 0
      پاسخ
      مثل هرسال قرار بود از خرداد ماه مابه التفاوت و افزایش حقوق بازنشستگان انجام بشه..اما الان چند ماهه پرداخت نشده..من خودم سرپرست خانوارم..بعداز چند سال خواستم دوچرخه برا پسرم بخرم خردادماه..به امید افزایش حقوق و واریز مابه التفاوت..اما نتونستم بخرم..بچم چشم انتظار موند..الانم دیگه نمیشه خرید..قیمتش ۳ برابر شد متاسفانه
    • بازنشسته IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      4 0
      پاسخ
      همین معوقه فروردین رو هم که از ۹ شهریور قطره چکانی شروع کردن معلوم نیست به چه حرفی رسیده هیچ اطلاع رسانی نمیشه و هنوز پرداخت نشده بعد از ۷ روز!!
      • بیزار IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
        2 0
        امروز شاهکار کردن حرف ج واریز کردن ده میلیون ناچاری دارم میخندم .دادن دست گدا انگار
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      4 0
      پاسخ
      این نحوه واریز توهین به شخصیت بازنشستگان است، گویی می خواهند صدقه بدهند. اگر مسئولان ذیربط توانایی انجام مسئولیتشان را ندارند عزل شوند.
    • بی حامی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 1
      پاسخ
      من ۳۴ سال سابقه بیمه در یک شرکت دولتی داشتم و تو این مدت همیشه قبل از اینکه حقوق واریز کنن اول حق بیمه بعد مالیات از من کم میکردن بعد حقوقم میدادن . از روزی که بازنشسته شدم همیشه برای پرداخت عقب افتادگیشون سر میدوندن امسال جنگ شد سال قبل مشکل چی بود که دیر پرداخت میکردین ، من ۷ سال بازنشسته شدم و حرص و جوشی که این تامین اجتماعی تو این چند سال بهم داده اندازه اون ۳۴ سال کار کردنم نبوده
    • بهرام IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 0
      پاسخ
      آقای میدری تو که نمی توانی قول پرداخت معوقات باز نشستگان تامین اجتماعی را میدی پس چرا عمل نمیکنی به حرفی که زدی
    • ali IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      سلام من الف هستم اما هنوز که پانزدهم شهریوره تفاوت حقوقم را به حساب واریز نکردند
    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      6 1
      پاسخ
      ما چه گناهی کردیم چون حروف اخریم مجبوریم تا اخر شهریور صبر کنیم زودتر این معوقه رو واریز کنید همه این رفتارها نشانه بی عدالتی و ضعف در مدیریت هست
    • رشید IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      هنوز معوقات یا مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت 1405بانک رفاه برایم واریز نشده.
    • IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      باسلام. حقوق بازنشستگی ومستمری خداشاهده میادروحساب دقیق ۱ساعت بعد جای بدهی سوپری و اب وبرق کرایه میره حداقل سروقت بدین که باردیگه بهمون نسیه بدن امسال تورم بالابود نیمه دوم سال یه فکری بحال بازنشسته ومستمری بگیر بیچاره بکنین ۱۷میلیون وقتی چیپس شده ۱میلیون پولی نیست
    • ناشناس IR ۰۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      آخه این چندر غازی که میخواهید پرداخت کنید ارزش بهم ریختن اعصاب بازنشسته رو دارد مسیولین محترم این پولا برای شما چیزی نیست ولی برای ما خیلیه چون. با همین پولهای کوچک حداکثر کاری که میتونیم بکنیم فقط نان خریدنه حداقل این رو از ما دریغ نکنید
    • IR ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      سلام الان ۶ ماه گذشته هنوز هیچ خبری نیست این چه وضع اینا درست کردن
    • مریم IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      چرا حقوق من که شوهرم فوت کرده 3میلیون اضافه شده ولی حقوق بعضی ها 6تومن؟
    • چعفر IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      4 0
      پاسخ
      چرا معوقات رو با تورم و دیر کرد پرداخت نمی‌کنید. این پولی که شش ماه از آن گذشته را تو بانک میزاشتید بجای 6 ملیون 12 ملیون تحویل می‌گرفتیم. البته این برای فقط فروردین ماه است.
    • رقیه فروغی IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      5 1
      پاسخ
      سلام و درود وقت به خیر لطف کنید هرچه سریعتر معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را واریز کنید با وجود گرانی ها و افزایش قیمت بازارهای مالی و دلار پول کافی برای قشر ما از جامعه باقی نمانده است لطفاً عدالت و انصاف را رعایت بفرمایید.
      • ناشناس IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
        1 0
        برای ما کمتر ریختن، به نرخ‌تورم بماند! چرا باید بعد ۶ ماه کمتر بریزن؟
    • بازنشسته IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      مدتی هست که دست اندرکاران تامین اجتمایی اظهاراتی در مورد دو ماه اول سال می‌کنند که دقیقا شباهت زیادی دارد به مواقعی که یک سرپرست خانوار وقتی بخواهد بچه را با انواع قول قرار سرگرم کند واخر هیچی به هیچی
    • بازنشسته IR ۰۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چرا مبلغی که از متناسب سازی اضافه شده برای من واریز نشده فقط مابه التفاوت فروردین واریز شده چرا ؟
      • احمد جمالی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
        0 0
        امروز23شهریور هستش ،اگه به ترتیب حروف الفبا هم باشه معوقه من باید ریخته شده باشه ولی هیچ خبری نیست!!! خدایی از ده روز حقوق بازنشستگی،این دیرکرد و عدم واریز اسمش چیه؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها