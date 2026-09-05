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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

بهره‌برداری از ۲۴۴ طرح تعاونی در یزد؛ ۳۴۰۰ تعاونی فعال در استان یزد

بهره‌برداری از ۲۴۴ طرح تعاونی در یزد؛ ۳۴۰۰ تعاونی فعال در استان یزد

یزد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به وجود ۳۴۰۰ تعاونی فعال در یزد گفت: ۲۴۴ طرح تعاونی با ۲۸ هزار فرصت شغلی جدید همزمان با هفته تعاون در یزد به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، فرهاد شیخی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه یزد به مناسبت هفته تعاون اظهار کرد: تعاون تنها یک ساختار اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی مبتنی بر مشارکت، همدلی، مسئولیت‌پذیری و عدالت اجتماعی است.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگ تعاون در استان یزد افزود: مردم سختکوش یزد از دیرباز با فرهنگ کار، تلاش، اعتماد، قناعت، سرمایه‌گذاری و کار جمعی شناخته شده‌اند و حفر قنات‌ها در این دیار نمونه‌ای روشن از مشارکت مردم برای تأمین نیازهای اساسی و ساختن آینده‌ای مشترک است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با استناد به آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» گفت: فرهنگ تعاون می‌تواند در عرصه اقتصاد زمینه‌ساز تجمیع سرمایه‌های خرد، افزایش مشارکت مردم، توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار باشد.

شیخی تصریح کرد: بیش از ۱۵۴ هزار نفر در تعاونی‌های استان یزد عضویت دارند و این تعاونی‌ها زمینه ایجاد بیش از ۵۶ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت تعاونی‌های استان ادامه داد: احیای تعاونی‌های راکد و توانمندسازی تعاونی‌های فعال از اولویت‌های بخش تعاون است و باید این تعاونی‌ها از نظر فناوری، سرمایه، مدیریت، بازار و صادرات تقویت شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تجمیع سرمایه‌های خرد مردم را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بخش تعاون دانست و اظهار کرد: ممکن است یک فرد به تنهایی سرمایه کافی برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی نداشته باشد، اما با مشارکت جمعی می‌توان سرمایه لازم برای ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی، دانش‌بنیان و طرح‌های اقتصادی بزرگ را فراهم کرد.

شیخی افزود: مردم نباید صرفاً مصرف‌کننده اقتصاد باشند، بلکه می‌توانند مالک، سرمایه‌گذار و تولیدکننده باشند و تعاون یکی از بهترین بسترها برای تحقق این مشارکت اقتصادی است.

وی اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را از اولویت‌های استان دانست و گفت: مسئله اشتغال صرفاً با ایجاد شغل‌های دولتی حل نمی‌شود و باید زمینه برای کارآفرینی، شرکت‌های دانش‌بنیان، تعاونی‌های فناور، تعاونی‌های تخصصی و کسب‌وکارهای نوین فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به نقش تعاون در تحقق عدالت اجتماعی خاطرنشان کرد: در اقتصاد تعاونی، تنها سرمایه تعیین‌کننده نیست و نیروی انسانی، تخصص، مشارکت اعضا و کار نیز ارزش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: توسعه تعاون می‌تواند به کاهش فاصله‌های اقتصادی، افزایش مشارکت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند؛ چراکه تولید بدون نیروی انسانی توانمند امکان‌پذیر نیست و اقتصاد بدون عدالت و مشارکت مردم نیز پایدار نخواهد بود.

شیخی بر ضرورت همراهی دستگاه‌های مختلف برای توسعه بخش تعاون تأکید کرد و گفت: اگر قرار است تعاون سهم بیشتری در اقتصاد استان داشته باشد، دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی، شهرداری‌ها، نهادهای حمایتی، بخش خصوصی، اتاق تعاون و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید در این مسیر مشارکت کنند.

وی افزود: برای توسعه تعاونی‌ها باید بازار، سرمایه، زمین، تسهیلات، آموزش و مشاوره تخصصی فراهم شود و زنجیره کاملی از حمایت از این بخش شکل گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد همچنین بر ضرورت حرکت از تعاون سنتی به سمت تعاون هوشمند و دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: تعاونی‌های امروز باید بازار داشته باشند، بهره‌وری خود را افزایش دهند، فناوری را به کار گیرند، به سمت صادرات حرکت کنند و در بازارهای ملی و بین‌المللی رقابت‌پذیر باشند.

شیخی با اشاره به برنامه‌های هفته تعاون سال ۱۴۰۵ در کشور اظهار کرد: در این هفته ۲۴۴ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۱.۴ همت، مشارکت مستقیم ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر از اعضای تعاونی‌ها و ایجاد بیش از ۲۸ هزار فرصت شغلی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در پایان تأکید کرد: تعاون یکی از روشن‌ترین مسیرهای تحقق اقتصاد مردمی است و با تقویت فرهنگ تعاون می‌توان علاوه بر توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، سرمایه اجتماعی و عدالت اجتماعی را نیز تقویت کرد.

کد مطلب 6937834

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