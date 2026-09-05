به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، فرهاد شیخی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه یزد به مناسبت هفته تعاون اظهار کرد: تعاون تنها یک ساختار اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی مبتنی بر مشارکت، همدلی، مسئولیتپذیری و عدالت اجتماعی است.
وی با اشاره به پیشینه فرهنگ تعاون در استان یزد افزود: مردم سختکوش یزد از دیرباز با فرهنگ کار، تلاش، اعتماد، قناعت، سرمایهگذاری و کار جمعی شناخته شدهاند و حفر قناتها در این دیار نمونهای روشن از مشارکت مردم برای تأمین نیازهای اساسی و ساختن آیندهای مشترک است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با استناد به آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» گفت: فرهنگ تعاون میتواند در عرصه اقتصاد زمینهساز تجمیع سرمایههای خرد، افزایش مشارکت مردم، توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار باشد.
شیخی تصریح کرد: بیش از ۱۵۴ هزار نفر در تعاونیهای استان یزد عضویت دارند و این تعاونیها زمینه ایجاد بیش از ۵۶ هزار فرصت شغلی را فراهم کردهاند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت تعاونیهای استان ادامه داد: احیای تعاونیهای راکد و توانمندسازی تعاونیهای فعال از اولویتهای بخش تعاون است و باید این تعاونیها از نظر فناوری، سرمایه، مدیریت، بازار و صادرات تقویت شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تجمیع سرمایههای خرد مردم را یکی از مهمترین مزیتهای بخش تعاون دانست و اظهار کرد: ممکن است یک فرد به تنهایی سرمایه کافی برای راهاندازی یک واحد تولیدی نداشته باشد، اما با مشارکت جمعی میتوان سرمایه لازم برای ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی، دانشبنیان و طرحهای اقتصادی بزرگ را فراهم کرد.
شیخی افزود: مردم نباید صرفاً مصرفکننده اقتصاد باشند، بلکه میتوانند مالک، سرمایهگذار و تولیدکننده باشند و تعاون یکی از بهترین بسترها برای تحقق این مشارکت اقتصادی است.
وی اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی را از اولویتهای استان دانست و گفت: مسئله اشتغال صرفاً با ایجاد شغلهای دولتی حل نمیشود و باید زمینه برای کارآفرینی، شرکتهای دانشبنیان، تعاونیهای فناور، تعاونیهای تخصصی و کسبوکارهای نوین فراهم شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به نقش تعاون در تحقق عدالت اجتماعی خاطرنشان کرد: در اقتصاد تعاونی، تنها سرمایه تعیینکننده نیست و نیروی انسانی، تخصص، مشارکت اعضا و کار نیز ارزش پیدا میکند.
وی ادامه داد: توسعه تعاون میتواند به کاهش فاصلههای اقتصادی، افزایش مشارکت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند؛ چراکه تولید بدون نیروی انسانی توانمند امکانپذیر نیست و اقتصاد بدون عدالت و مشارکت مردم نیز پایدار نخواهد بود.
شیخی بر ضرورت همراهی دستگاههای مختلف برای توسعه بخش تعاون تأکید کرد و گفت: اگر قرار است تعاون سهم بیشتری در اقتصاد استان داشته باشد، دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، شهرداریها، نهادهای حمایتی، بخش خصوصی، اتاق تعاون و تشکلهای کارگری و کارفرمایی باید در این مسیر مشارکت کنند.
وی افزود: برای توسعه تعاونیها باید بازار، سرمایه، زمین، تسهیلات، آموزش و مشاوره تخصصی فراهم شود و زنجیره کاملی از حمایت از این بخش شکل گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد همچنین بر ضرورت حرکت از تعاون سنتی به سمت تعاون هوشمند و دانشبنیان تأکید کرد و گفت: تعاونیهای امروز باید بازار داشته باشند، بهرهوری خود را افزایش دهند، فناوری را به کار گیرند، به سمت صادرات حرکت کنند و در بازارهای ملی و بینالمللی رقابتپذیر باشند.
شیخی با اشاره به برنامههای هفته تعاون سال ۱۴۰۵ در کشور اظهار کرد: در این هفته ۲۴۴ طرح تعاونی با سرمایهگذاری بیش از ۲۱.۴ همت، مشارکت مستقیم ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر از اعضای تعاونیها و ایجاد بیش از ۲۸ هزار فرصت شغلی به بهرهبرداری میرسد.
وی در پایان تأکید کرد: تعاون یکی از روشنترین مسیرهای تحقق اقتصاد مردمی است و با تقویت فرهنگ تعاون میتوان علاوه بر توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، سرمایه اجتماعی و عدالت اجتماعی را نیز تقویت کرد.
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