جریمه میلیاردی فروشنده کارت سوخت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، سیدجواد مهدی‌زاده اظهار کرد: پرونده فروش پنج هزار و ۸۲ لیتر گازوئیل به ارزش یک میلیارد و ۲۵۹ میلیون ریال خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت، در شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.

رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت باقی‌مانده در کارت سوخت، به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش سوخت کشف‌شده محکوم کرد.

وی ادامه داد: پس از گذشت مهلت قانونی و قطعیت حکم، رأی صادره در اداره اجرای احکام اجرا و پرونده مختومه شد.

مهدی‌زاده گفت: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یزد با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت، این تخلف را کشف و پرونده را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.