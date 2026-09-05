به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس بزرگداشت استاد پرویز ضیاء‌شهابی و آیین رونمایی از تازه‌ترین اثر وی با عنوان «تحول تاریخی مفهوم فلسفه»، یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.



در این مراسم، که به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، انجمن حکمت و فلسفه ایران و نشر فرهنگ سیادت برگزار خواهد شد، استاد مصطفی ملکیان، دکتر بهمن پازوکی و دکتر مالک حسینی درباره جایگاه علمی و فکری استاد پرویز ضیاء‌شهابی و جدیدترین اثر وی به سخنرانی خواهند پرداخت.



کتاب «تحول تاریخی مفهوم فلسفه» تازه‌ترین اثر استاد پرویز ضیاء‌شهابی است که در این مراسم رونمایی می‌شود.



مراسم بزرگداشت استاد پرویز ضیاء‌شهابی و آیین رونمایی از جدیدترین اثر وی، یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در سالن دکتر نصر مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره ۴ برگزار می‌شود.

حضور در این مراسم برای علاقه‌مندان آزاد است.