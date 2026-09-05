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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۱

فردا کالابرگ گروه اول ایرانیان ساکن در کشور شارژ می‌شود

فردا کالابرگ گروه اول ایرانیان ساکن در کشور شارژ می‌شود

براساس اعلام زمان‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا یکشنبه ۱۵ شهریور کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است و نیز خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح، شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است و نیز خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح، شارژ می‌شود.

بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت رفاه، پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه، کمک معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

این مبلغ به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده و هنوز تغییر در مبلغ کالابرگ به وجود نیامده است. در این راستا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش مبلغ کالابرگ عنوان کرد، این امر بستگی به بودجه دولت دارد. اما اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر این است که بتوانند در شرایط فعلی نرخ تورم، کمک کنند.

به گفته این مقام عالی وزارت، محدود بودن منابع مالی در واقع اجرایی شدن این مسئله را به عقب انداخته است.

اعتبار این کمک معیشت یک ماهه بوده و شارژ شهریور ماه تا پایان مهر ماه امکان خرید دارد.

کد مطلب 6935514
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • یحیی IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 0
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      عدد اخر کد ملی ما ۸ هستش مرداد شارژ نشد تکلیف چیست
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      1 0
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      این کالابرگ بیشتر شبیه یارانه است تا کالابرگ. قدرت خرید مبلغش هم نسبت به شروع پرداختش ضعیفتر شده. کالابرگ قرار بود سبدی از سهمیه چند کالا برای هر نفر باشد بمدت یک ماه تقریبا مثل کالابرگ کاغذی قدیم. اما با این اعتبار ۱ میلیونی چند کالا را می توان برای یک نفر و یک ماه خرید؟ حداقل دهه ۶۰ و ۷۰ بقیه کالاهای غیر کالابرگی ارزان بود

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