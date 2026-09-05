به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از تساوی یک بر یک برابر پرسپولیس در دربی ۱۰۷، حالا تمرکز خود را روی ادامه رقابت‌های لیگ برتر گذاشته و باید خود را برای دیدار هفته ششم آماده کند. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده روز یکشنبه ۱۵ شهریور از ساعت ۱۹ در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک میهمان آلومینیوم خواهند بود؛ دیداری که دو تیم با ۱۱ امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند.

استقلال در این مسابقه صالح حردانی، کاپیتان دوم خود را به دلیل برخورد انضباطی در اختیار نخواهد داشت و سامان تورانیان گزینه حضور در سمت راست خط دفاعی خواهد بود. آبی‌پوشان در شرایطی به اراک می‌روند که همچنان یکی از مدعیان بالای جدول هستند و برای حفظ فاصله با صدرنشین به سه امتیاز این بازی نیاز دارند. در سوی مقابل، آلومینیوم نیز با هدایت پیروز قربانی به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی و نزدیک شدن به صدر جدول است.

علی لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد دو تیم استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۷ اظهار داشت: اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم، به اعتقاد من برتری در این بازی به ویژه در نیمه دوم، با استقلال بود. استقلال موقعیت‌های بیشتری خلق کرد و البته پرسپولیس هم موقعیت‌های بسیار خوبی داشت. اگر بخواهیم برتری دو تیم را بررسی کنیم، نمی‌توان گفت به صورت مطلق یک تیم برتر بود، اما تا حدود زیادی برتری با استقلال بود.

وی ادامه داد: با توجه به تصاویری که از بازی دیدیم، اگر بخواهم حتی کمی به نفع پرسپولیس صحبت کنم، باید بگویم نتیجه تساوی در نهایت عادلانه بود اما واقعیت این است که استقلال شرایط بهتری داشت.

تعویض‌های بختیاری‌زاده بهتر از پرسپولیس بود

کارشناس فوتبال ایران درباره عملکرد دو سرمربی در دربی گفت: تعویض‌های استقلال بسیار خوب بود. هر دو مربی از دوستان من هستند و پیش از این هم با هر دو بازی کرده‌ام، اما اعتقادم این است که با وجود اینکه سهراب بختیاری‌زاده تجربه بسیار کمتری در عرصه مربیگری نسبت به مهدی تارتار دارد، در تعویض‌ها شرایط بهتری نسبت به پرسپولیس داشت.

لطیفی افزود: یک موضوع برای من عجیب بود. بازیکنی که تا زمانی که در زمین حضور داشت، یکی از بهترین بازیکنان زمین بود، یعنی محمد مهدی محبی، تعویض شد. برای من عجیب بود که چرا تارتار، محبی را از زمین بیرون آورد. او تقریباً تمام توپ‌هایی را که دریافت کرد، چه در زمان بازی‌سازی و چه در صحنه‌ای که به گل رسید، عملکرد بسیار خوبی داشت و از نظر روانی هم شرایط بالایی داشت.

وی ادامه داد: محبی در نیمه اول فوق‌العاده بود و به نظرم تعویض او نیاز به توضیح دارد که البته دلیلش را باید از خود سرمربی پرسید. در مقابل، تعویض‌هایی که سهراب بختیاری‌زاده انجام داد، شرایط را برای استقلال به مراتب بهتر کرد.

لطیفی با اشاره به تعویض‌های پرسپولیس خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم تفکر سرمربی پرسپولیس در این تعویض‌ها چه بود، اما این تیم بازیکنان سرعتی داشت و به نظر می‌رسید بعد از اینکه گل را به ثمر رساند، قصد داشت از بازیکنان سرعتی خود استفاده کند تا مهاجمانش صاحب توپ شوند. به نظر من این تغییر می‌توانست حداقل یک ربع دیرتر انجام شود.

وی افزود: ورود بازیکن سرعتی دیگر باعث شد پرسپولیس میانه میدان را از دست بدهد و استقلال نیز توانست از همین شرایط نهایت استفاده را ببرد.

تعویض اسلامی فوق‌العاده بود

پیشکسوت استقلال درباره عملکرد بازیکنان تعویضی این تیم گفت: تعویض سهراب، به ویژه ورود اسلامی، فوق‌العاده بود. اسلامی بلافاصله پس از ورود به زمین تأثیر خود را نشان داد و حتی اگر تجربه بیشتری داشت، شاید می‌توانست در ثانیه‌های پایانی برای استقلال پنالتی بگیرد.

لطیفی ادامه داد: البته کم‌تجربگی اسلامی باعث شد این اتفاق رخ ندهد، اما او فوق‌العاده بود. در مجموع معتقدم تعویض‌های سهراب شرایط استقلال را بسیار بهتر کرد.

دربی ۱۰۷؛ یکی از جذاب‌ترین بازی‌های سال‌های اخیر

وی درباره کیفیت کلی دربی ۱۰۷ گفت: واقعاً خود من انتظار نداشتم بازی تا این اندازه جذاب شود. شاید بعد از چند سال و حتی یکی دو دهه، یک دربی بسیار هیجان‌انگیز را شاهد بودیم.

لطیفی افزود: نکته جالب این بود که هر دو مربی، چون نخستین تجربه حضورشان در چنین مسابقه‌ای را داشتند و می‌دانستند دربی چه فشاری می‌تواند روی آنها ایجاد کند، با حساسیت زیادی وارد بازی شدند. حتی یک شکست می‌توانست برای هر دو مربی بحران ایجاد کند؛ هرچند هر دو تیم پیش از دربی بازی قبلی خود را برده بودند و در بالای جدول قرار داشتند.

وی تأکید کرد: دربی مسابقه‌ای متفاوت است و واقعیت این است که تیمی که پیروز می‌شود، از نظر روانی شرایط بسیار خوبی پیدا می‌کند، به‌خصوص وقتی مسابقه در ابتدای فصل برگزار می‌شود. در مقابل، تیم بازنده نیز طبق تجربه سال‌های گذشته ممکن است وارد بحران شود و خارج شدن از آن شرایط دشوار خواهد بود.

این پیشکسوت استقلال ادامه داد: این موضوع به‌خصوص درباره تیم‌هایی که بازیکنان باتجربه کمتری دارند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی بازیکنان جوان یک مسابقه بزرگ را می‌بازند، خارج کردن تیم از شرایط بحرانی بسیار سخت‌تر خواهد بود.

لطیفی خاطرنشان کرد: به همین دلیل معتقدم هر دو مربی وقتی در دقایق پایانی احساس کردند شرایط برای پیروزی وجود ندارد، به هر دلیلی تلاش کردند بازی با همان نتیجه به پایان برسد تا حداقل مورد انتقاد قرار نگیرند. با این حال باید به هر دو مربی تبریک بگویم؛ چرا که از ابتدای بازی می‌دانستند شکست چه تبعاتی برای آنها خواهد داشت، اما با ترس بازی نکردند.

استقلال مقابل آلومینیوم؛ آزمونی مهم برای بختیاری‌زاده

کارشناس فوتبال در ادامه درباره دیدار هفته آینده استقلال برابر آلومینیوم اراک گفت: استقلال روز یکشنبه مقابل آلومینیوم قرار می‌گیرد؛ تیمی که هدایت آن بر عهده پیروز قربانی، بازیکن سابق استقلال، است. آلومینیوم هم نتیجه بسیار خوبی گرفته و در کنار استقلال از جمله تیم‌هایی است که تاکنون شکست نخورده‌اند.

لطیفی با اشاره به شرایط جدول لیگ برتر گفت: البته فجر هم شکست نخورده است و این موضوع نشان می‌دهد که امسال شرایط جالبی در بالای جدول داریم.

وی درباره شرایط استقلال در هفته‌های ابتدایی فصل اظهار داشت: استقلال بعد از مدت‌ها شرایط خوبی پیدا کرده است. این تیم مشکلات زیادی داشت؛ از بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی گرفته تا جدایی بسیاری از بازیکنان و از دست دادن نفراتی که اسم‌های بزرگی داشتند. استقلال نمی‌توانست بازیکن جایگزین جذب کند و از طرف دیگر، سرمربی تیم نیز تجربه زیادی در عرصه مربیگری نداشت.

لطیفی ادامه داد: با این حال، واقعیت این است که عملکرد سهراب بختیاری‌زاده فراتر از انتظارات من بوده و او تا اینجا خوب کار کرده است.

استقلال یاد گرفته گل نخورد

وی مهم‌ترین دلیل موفقیت استقلال را ساختار دفاعی این تیم دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق این است که استقلال یاد گرفته گل نخورد. بختیاری‌زاده خودش یک مدافع باهوش بوده و شرایط را به شکلی فراهم کرده که تیمش گل نخورد و می‌داند اگر دروازه استقلال بسته بماند، شرایط به نفع این تیم خواهد بود و در ادامه می‌تواند به گل برسد.

پیشکسوت استقلال افزود: تیمی که گل می‌خورد و سپس می‌خواهد بازی را ببرد، نشان می‌دهد هنوز به شخصیت تیمی کامل نرسیده است.

لطیفی به تقابل استقلال و آلومینیوم اشاره کرد و گفت: در نقطه مقابل، پیروز قربانی هم یک مدافع مرکزی بسیار خوب بوده و شناخت مناسبی از این شرایط دارد. بنابراین در این مسابقه دو مدافع مرکزی توانمند فوتبال ایران، یکی روی نیمکت استقلال و دیگری روی نیمکت آلومینیوم، تفکرات دفاعی خود را به تیم‌هایشان منتقل خواهند کرد و همین مسئله می‌تواند این دیدار را به یک مسابقه جذاب و تاکتیکی تبدیل کند.

معمولاً مدافعان یا هافبک‌های مرکزی وقتی وارد عرصه مربیگری می‌شوند، نوع فوتبال دوران بازیگری خود را تا حدودی در تیم‌هایشان پیاده می‌کنند. آنها بیشتر به مرکز زمین، ایجاد تراکم و بستن روزنه‌های نفوذ توجه دارند و تلاش می‌کنند ساختار دفاعی تیمشان به شکلی باشد که حریف به راحتی به دروازه نرسد و گل دریافت نکنند.

وی ادامه داد: این مسئله می‌تواند برای چنین مربیانی یک امتیاز باشد، چرا که شناخت خوبی از کارهای دفاعی دارند و می‌توانند این تفکر را به تیم خود منتقل کنند. در مورد استقلال و آلومینیوم نیز چنین شرایطی را می‌بینیم و هر دو تیم ساختار دفاعی مناسبی دارند.

استقلال و آلومینیوم؛ یک تفاوت مهم

پیشکسوت استقلال با اشاره به تفاوت دو تیم گفت: البته بین آلومینیوم و استقلال یک تفاوت مهم وجود دارد. استقلال، تراکتور و سپاهان از جمله تیم‌های پرطرفدار فوتبال ایران هستند و هواداران زیادی دارند. این تیم‌ها علاوه بر نتیجه، باید فوتبال جذاب و تماشاگرپسندی هم ارائه کنند. هوادار این تیم‌ها فقط پیروزی نمی‌خواهد و انتظار دارد تیم محبوبش بازی خوبی هم به نمایش بگذارد.

لطیفی افزود: اگر بخواهیم درباره مدعیان سنتی و اصلی قهرمانی صحبت کنیم، تراکتور در شرایط متفاوتی قرار دارد. این تیم قهرمان فصل گذشته بوده و در ترکیب خود بازیکنان باتجربه و جوانی دارد که توانایی تحمل فشار را دارند. مهم‌تر اینکه تراکتور اسکلت اصلی تیم قهرمانش را حفظ کرده است؛ اتفاقی که برای پرسپولیس، استقلال و تا حدودی سپاهان رخ نداده است. این تغییرات و اتفاقات مختلف روی شرایط تیم‌ها تأثیر گذاشته است.

وی درباره سپاهان نیز گفت: سپاهان فوتبال بسیار خوبی بازی می‌کند و در فاز تهاجمی تیمی شناور است، اما مشکلی دارد که استقلال فصل گذشته با آن مواجه بود و سهراب بختیاری‌زاده در دوره حضورش در استقلال توانست تا حد زیادی آن را برطرف کند. سپاهان در ساختار دفاعی مشکل دارد و با وجود اینکه فوتبال جذابی ارائه می‌دهد، گاهی یک موقعیت نصفه و نیمه از سوی حریف به گل تبدیل می‌شود و همین موضوع برای این تیم مشکل‌ساز شده است.

شباهت تفکرات بختیاری‌زاده و پیروز قربانی

لطیفی با اشاره به شباهت تفکرات سرمربیان استقلال و آلومینیوم عنوان کرد: از این نظر تفکرات سهراب بختیاری‌زاده و پیروز قربانی تا حدودی به یکدیگر نزدیک است. هر دو بیشتر از اینکه در مرحله اول به گل زدن فکر کنند، روی گل نخوردن تمرکز دارند و می‌خواهند ساختار دفاعی تیمشان را حفظ کنند.

وی ادامه داد: البته اگر سهراب بختیاری‌زاده می‌خواهد شرایط خوب فعلی استقلال را بهتر کند و جایگاه خودش را به عنوان یک سرمربی در فوتبال ایران تثبیت کند، باید در ادامه کاری کند که استقلال در فاز هجومی هم پیشرفت داشته باشد. ما در مقاطعی از این تیم دیدیم که می‌تواند پاس‌های کوتاه بدهد، مالکانه‌تر بازی کند و در فاز هجومی فوتبال شناور و جذابی ارائه دهد.

پیشکسوت استقلال با اشاره به سبک بازی آلومینیوم اظهار داشت: آلومینیوم دقیقاً شبیه استقلال بازی می‌کند، با این تفاوت که استقلال بازیکنان خلاق‌تری در اختیار دارد. به همین دلیل فکر می‌کنم بازی با آلومینیوم برای سهراب می‌تواند حتی از مسابقه با پرسپولیس هم دشوارتر باشد، چرا که شکل بازی آلومینیوم تا حدود زیادی مشابه سبک خود استقلال است.

واکنش لطیفی به حاشیه انضباطی صالح حردانی

لطیفی در ادامه درباره حاشیه ایجادشده برای صالح حردانی، کاپیتان دوم استقلال، گفت: امروز خبری درباره برخورد انضباطی سهراب بختیاری‌زاده با کاپیتان دوم استقلال منتشر شد. ظاهراً بعد از دربی و در رختکن استقلال نیز درگیری لفظی بین بازیکنان به وجود آمده و همین موضوع باعث شده صالح حردانی فعلاً از فهرست استقلال خط بخورد و اجازه حضور در تمرینات را نداشته باشد.

وی افزود: تا جایی که من شنیده‌ام، در لحظات پایانی بازی استقلال و پرسپولیس اتفاقی بین یاسر آسانی و صالح حردانی رخ داده است. ظاهراً در آن صحنه سهراب بختیاری‌زاده اعتقاد داشته یاسر آسانی باید ضربه را بزند و همین مسئله باعث برخورد میان این دو بازیکن شده است. بعد از آن نیز درگیری لفظی بین آنها در رختکن شکل می‌گیرد.

لطیفی ادامه داد: در ادامه بیژن حیدری نیز در این ماجرا مداخله می‌کند و بحثی هم میان بیژن طاهری و صالح حردانی شکل می‌گیرد که حردانی پاسخ او را می‌دهد. در نهایت، حردانی از روز بعد از دربی که بازیکنان برای ریکاوری رفتند، حضور نداشته و امروز نیز نه در تمرین صبح و نه در تمرین بعدازظهر استقلال شرکت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد موضوع فقط مربوط به اتفاقات داخل زمین نبوده و مسائلی که در رختکن اتفاق افتاده نیز در تصمیم انضباطی کادر فنی بی‌تأثیر نبوده است.

او درباره اتفاقات رخ داده برای صالح حردانی و حواشی اخیر استقلال اظهار داشت: دقیقاً نمی‌دانم چه اتفاقی در استقلال رخ داده و نمی‌توانم با قطعیت درباره جزئیات آن صحبت کنم، اما در تیم‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس که هواداران زیادی دارند، معمولاً حاشیه‌ها بیشتر است و کنترل این حواشی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی افزود: در چنین تیم‌هایی مدیریت حاشیه‌ها حتی به اندازه مدیریت فنی و مربیگری اهمیت پیدا می‌کند. مخصوصاً در تیم‌های بزرگی که هواداران زیادی دارند، این موضوع می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد.

لطیفی ادامه داد: به نظرم اگر صالح حردانی مرتکب اشتباهی شده است، باید در وهله نخست او را جریمه کنند و این موضوع را به عنوان یک اخطار در نظر بگیرند تا اتفاق مشابه در آینده تکرار نشود. البته تأکید می‌کنم که من از جزئیات ماجرا اطلاع دقیقی ندارم و نمی‌توانم بگویم حتماً حردانی مقصر بوده است.

بازیکن را نباید به سادگی از دست داد

پیشکسوت استقلال با اشاره به شرایط حساس این تیم گفت: باید توجه داشته باشیم که بازیکن هم یک انسان است و ممکن است به دلایل مختلف تحت فشار قرار بگیرد و آستانه تحملش پایین بیاید. در چنین شرایطی، مدیریت باید بتواند موضوع را کنترل کند.

وی تصریح کرد: مخصوصاً زمانی که دست شما از نظر بازیکن خالی است، بهترین کار این است که بتوانید شرایط را مدیریت کنید و بازیکن را از تیم از دست ندهید. اگر سهراب بختیاری‌زاده این تصمیم را گرفته که سایر بازیکنان حساب کار دستشان بیاید و بدانند نظم و انضباط برای سرمربی اهمیت دارد، از این زاویه تصمیم او می‌تواند کاملاً درست باشد.

لطیفی خاطرنشان کرد: اما از طرف دیگر نباید فراموش کنیم استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان تیم‌هایی هستند که هوادار دارند. در چنین تیم‌هایی یک باخت می‌تواند شرایط را به سرعت تغییر دهد و هوادار هم ممکن است خیلی زود اتفاقات گذشته را فراموش کند. فوتبال حافظه چندان طولانی ندارد و نتیجه امروز می‌تواند تمام اتفاقات خوب گذشته را تحت‌الشعاع قرار دهد.

همه باید برای حل مشکل استقلال وارد عمل شوند

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت شرایط موجود در استقلال گفت: به نظرم بزرگان تیم، مدیران باشگاه، آقای تاجرنیا، بیژن طاهری و همه افرادی که در مدیریت استقلال نقش دارند، باید دور هم جمع شوند و برای این موضوع یک تصمیم اساسی بگیرند.

لطیفی افزود: اگر شرایط مهیاست، به نظرم باید با نظر و اجازه خود سهراب بختیاری‌زاده، صالح حردانی را به تمرینات برگردانند. اگر بازیکن اشتباهی کرده، می‌توان او را جریمه کرد و به این شکل هم نظم تیم حفظ می‌شود و هم بازیکنی که ممکن است در ادامه فصل به استقلال کمک زیادی کند، از دست نمی‌رود.

پیشکسوت استقلال در پایان گفت: اگر شرایط به شکلی باشد که امکان بازگشت بازیکن وجود نداشته باشد، طبیعتاً راحت‌ترین کار اخراج کردن است، اما باید اندازه نگه داشت و شرایط تیم، بازیکن و آینده استقلال را هم در نظر گرفت.