تولید ۶۰درصد صفحات مستهجن وب در آمریکا/رتبه ایران در جویشگر پاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موتور جستجوی بومی، براساس اعتبارسنجی سایت Easycounter جستجوگر پارسی جو از لحاظ حفظ حریم خصوصی و جستجوی پاک و امن در وضعیت ممتاز قرار دارد.

امیرعلی خیراندیش مدیر اجرایی موتورجستجوی بومی دراین باره اظهار داشت: سایت Easycounter با تکیه بر معیار جهانی اعتبار سنجی وب سایت ها (My WOT) جستجوگر بومی پارسی جو را به عنوان یکی از امن ترین و پاکترین جویشگرهای دنیا دانست و آن را در دسته ممتاز جهانی قرار داد.

وی تصریح کرد: موسسه پژوهشی بین المللی تحت عنوان «MetaCert» که از چند سال قبل تحقیقات گسترده ای را در زمینه محتوای پاک در فضای مجازی آغاز کرد، نیز در تازه ترین گزارش خود افشا کرد که گوگل در آمریکا میزبان ۴۲۸ میلیون صفحه وب مستهجن است و این آمار نشان می دهد ۶۰ درصد صفحات غیراخلاقی دنیا در ایالات متحده تولید می شود.

خیراندیش با اشاره به اینکه گوگل در ارائه داده ها به کاربر، ملاحظات اخلاقی را حتی برای کودکان هم لحاظ نمی کند، گفت: گوگل مدعی است که درصورت فعال سازی قابلیت جستجوی پاک توسط خود کاربر، پاسخگویی به پرسش ها به صورت پالایش شده و پاک ارائه خواهد شد. درحالی که بر اساس گزارش تحلیلی دانشگاه هاروارد، گوگل با وجود تضمین قطعی، باز هم نتوانسته ادعای خود را محقق ‌کند و همین امر ضرورت استفاده از جستجوگر بومی در کشور را بیش از پیش ضروری می‌کند.

وی ادامه داد: آخرین گزارش سالانه‌ نهاد بین المللی Covenant Eyes که به بررسی گوگل اشاره دارد نیز نشان می دهد که به دلیل ضعف در کنترل این جویشگر، ۱۳ درصد از جستجوهای انجام گرفته با مضامین غیراخلاقی و نامناسب بوده که اغلب آنها توسط کاربران نوجوانان از سراسر دنیا بوده‌ است.، ضمن اینکه این نهاد بین المللی در این گزارش افشا کرد در گوشی های تلفن همراه که گوگل روی آنها نصب است، به ازای هر ۵ جستجو، بیش از ۱ مورد مرتبط با مضامین غیراخلاقی و نامناسب بوده است.

خیراندیش با بیان اینکه کاربران ایرانی در رتبه پنجم جهانی استفاده از گوگل قرار دارند، افزود: عدم پالایش و دسترسی آسان به بیش از ۴۰۰ میلیون صفحه وب مستهجن از طریق گوگل شرایط هشدار دهنده ای را برای نسل جدید ایجاد کرده است که همین امر لزوم فرهنگ سازی در استفاده از جستجوگر بومی را در ایران دوچندان می کند.

وی افزود: زمان آن رسیده تا مردم‌ کشورمان با انتخاب جستجوگرهای بومی فرزندان خود را در مقابل محتواهای نامناسب در فضای اینترنت حفاظت کنند.