به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت به عنف در یکی از محلات شهر تبریز، موضوع در دستور کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به سرقت را در این خصوص شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۲ نفر را در مخفیگاهشان در یکی از شهرهای اطراف تبریز دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده اعتراف کردند بانویی میانسال را به عنوان مسافر در حومه شهر تبریز سوار خودروی شخصی خود نموده و در یکی از شهرهای اطراف تبریز با تهدید و ارعاب اقدام به سرقت یک دستگاه گوشی موبایل به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال از وی نموده اند، که ضمن کشف و استرداد اموال مسروقه به مالباخته، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.