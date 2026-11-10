به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: اسپیرولینا اگرچه به دلیل برخورداری از پروتئین، ویتامین‌ها، مواد معدنی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی مورد توجه قرار گرفته است، اما نباید آن را یک ماده غذایی معمول یا فرآورده‌ای بی‌خطر برای مصرف عمومی و بدون محدودیت تلقی کرد.

وی افزود: یکی از نکات مهم درباره اسپیرولینا، ادعای تأمین ویتامین B۱۲ است؛ در حالی که شواهد علمی، قابلیت اتکای این جلبک را به‌عنوان منبع تأمین این ویتامین تأیید نمی‌کند و نمی‌توان آن را جایگزین منابع معتبر ویتامین B۱۲ دانست.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو با اشاره به عوارض احتمالی مصرف این فرآورده گفت: مصرف اسپیرولینا در برخی افراد می‌تواند با عوارض گوارشی، سردرد و واکنش‌های حساسیتی همراه باشد. همچنین مصرف همزمان آن با برخی داروها، از جمله داروهای کاهنده قند خون و داروهای ضدانعقاد، ممکن است خطر بروز تداخلات و عوارض ناخواسته را افزایش دهد.

شعیبی با اشاره به گزارش‌های مربوط به آسیب‌های کبدی پس از مصرف فرآورده‌های اسپیرولینا تصریح کرد: کیفیت کشت، شرایط تولید و فرآوری این جلبک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آلودگی احتمالی به سموم جلبکی، فلزات سنگین و سایر آلاینده‌ها می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند و در مواردی به مسمومیت و آسیب کبدی منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به گروه‌های پرخطر خاطرنشان کرد: افراد مبتلا به بیماری‌های خودایمنی، بیماران پیوندی، افراد تحت شیمی‌درمانی، مبتلایان به اختلالات انعقادی و زنان باردار و شیرده باید از مصرف خودسرانه این فرآورده پرهیز کنند. همچنین مصرف همزمان اسپیرولینا با برخی داروها می‌تواند اثربخشی درمان را تحت تأثیر قرار دهد یا احتمال بروز عوارض را افزایش دهد.

شعیبی ادامه داد: تبلیغ اسپیرولینا به‌عنوان منبع تأمین ویتامین B۱۲ یا راهکاری برای درمان بیماری‌ها، نباید مبنای تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان قرار گیرد. این فرآورده جایگزین داروها و منابع معتبر تأمین مواد مغذی نیست و ادعاهای درمانی درباره آن باید بر اساس شواهد علمی ارزیابی شود.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک در پایان تأکید کرد: مردم از خرید و مصرف پودرها و فرآورده‌های فله‌ای و فاقد مجوز اسپیرولینا، به‌ویژه محصولاتی که در باشگاه‌های ورزشی، فضای مجازی یا از سوی افراد غیرمتخصص توصیه و عرضه می‌شوند، خودداری کنند و در صورت نیاز به مصرف این مکمل، صرفاً محصولات دارای مجوز را از داروخانه‌ها تهیه کرده و با مشورت پزشک یا داروساز مصرف کنند.