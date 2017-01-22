آمریکا در سطح سفیر در مذاکرات آستانه شرکت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه قزاقستان امروز در اظهاراتی خبرهای منتشره درباره حضور آمریکا در سطح سفیر در مذاکرات صلح سوریه در آستانه را مورد تأئید قرار داد.

«غیرت عبدرحمانوف» (Kairat Abdrakhmanov) در این باره اعلام کرد: بر اساس توافق میان گروه ها(ی مرتبط با این نشست)، «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل در امور سوریه و همچنین نماینده ای از آمریکا در مذاکرات آستانه شرکت خواهند کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: به علاوه هیأتی از گروه های مسلح سوری نیز در این نشست شرکت می کنند. اطلاعات واصله نشان می دهد که آمریکا تنها در سطح سفیر خود در آستانه در این نشست حضور خواهد یافت.

لازم به ذکر است، مذاکرات «آستانه» قرار است فردا ۲۳ ژانویه در این شهر برگزار می شود.