درمان ۱۹۴ مصدوم حادثه پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند افزود: ۱۵۰ نفر در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند و ۴۴ نفر برای دریافت خدمات بیشتر به بیمارستان های تهران منتقل شدند که ۴۰ نفر از آنها ترخیص شده اند.

وی ادامه داد: متاسفانه بهنام میرزاخانی آتش نشان فداکار دو روز پیش در بیمارستان شهید مطهری تهران به دلیل شدت سوختگی به شهادت رسید.

کولیوند گفت: درحال حاضر فقط ۳ نفر از آتش نشانان مصدوم در بیمارستان های تهران بستری هستند.

اسامی آتش نشانان بستری هستند

فخرالدین گودرزی(بیمارستان پارس)

محمدفاتحی(بیمارستان بانک ملی)

سامان سرخوری (بیمارستان بهارلو)