  1. سلامت
  2. درمان
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۲۸

سرپرست اورژانس کشور خبر داد؛

درمان ۱۹۴ مصدوم حادثه پلاسکو

درمان ۱۹۴ مصدوم حادثه پلاسکو

سرپرست مرکز اورژانس کشور گفت: تا ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه یکشنبه سوم بهمن ۹۵، ۱۹۴ مصدوم حادثه ساختمان پلاسکو درمان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند افزود: ۱۵۰ نفر در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند و ۴۴ نفر برای دریافت خدمات بیشتر به بیمارستان های تهران منتقل شدند که ۴۰ نفر از آنها ترخیص شده اند.

وی ادامه داد: متاسفانه بهنام میرزاخانی آتش نشان فداکار دو روز پیش در بیمارستان شهید مطهری تهران به دلیل شدت سوختگی به شهادت رسید.

کولیوند گفت: درحال حاضر فقط ۳ نفر از آتش نشانان مصدوم در بیمارستان های تهران بستری هستند.

اسامی آتش نشانان بستری هستند

فخرالدین گودرزی(بیمارستان پارس)
محمدفاتحی(بیمارستان بانک ملی)  
سامان سرخوری (بیمارستان بهارلو)

کد مطلب 3884697
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها