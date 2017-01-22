درمان ۱۹۴ مصدوم حادثه پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند افزود: ۱۵۰ نفر در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند و ۴۴ نفر برای دریافت خدمات بیشتر به بیمارستان های تهران منتقل شدند که ۴۰ نفر از آنها ترخیص شده اند.
وی ادامه داد: متاسفانه بهنام میرزاخانی آتش نشان فداکار دو روز پیش در بیمارستان شهید مطهری تهران به دلیل شدت سوختگی به شهادت رسید.
کولیوند گفت: درحال حاضر فقط ۳ نفر از آتش نشانان مصدوم در بیمارستان های تهران بستری هستند.
اسامی آتش نشانان بستری هستند
فخرالدین گودرزی(بیمارستان پارس)
محمدفاتحی(بیمارستان بانک ملی)
سامان سرخوری (بیمارستان بهارلو)
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