فدراسیون عراق دست به دامن آذربایجان و لبنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال عراق که این روزها به شدت دنبال بازی تدارکاتی است، پیشنهادی را برای آذربایجان و لبنان ارسال کرده است تا با این تیم ها قبل از حضور در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه، بازی کند.

این در حالی است که عراق چند هفته پیش به ایران برای بازی تدارکاتی پیشنهاد داده بود ولی ایران و «کارلوس کی روش» هنوز پاسخی به این درخواست نداده است.

«کامل زغیر» یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال عراق در این ارتباط گفت: فدراسیون اردن پیشنهاد ما را برای بازی نپذیرفت. ایران هم هنوز پیشنهادمان را رد نکرده و منتظر نظر سرمربی تیم ملی این کشور است. همین مسئله باعث شد تا با آذربایجان و لبنان برای تامین بازی تدارکاتی مذاکره کنیم.

زغیر همچنین تاکید کرد که تیم ملی عراق در تهران اردوی آماده سازی را برگزار می کند.