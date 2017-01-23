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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۲۰

بعد از ناامیدی از ایران؛

فدراسیون عراق دست به دامن آذربایجان و لبنان شد

فدراسیون عراق دست به دامن آذربایجان و لبنان شد

فدراسیون فوتبال عراق برای برگزاری بازی تدارکاتی به آذربایجان و لبنان پیشنهاد داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال عراق که این روزها به شدت دنبال بازی تدارکاتی است، پیشنهادی را برای آذربایجان و لبنان ارسال کرده است تا با این تیم ها قبل از حضور در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه، بازی کند.

این در حالی است که عراق چند هفته پیش به ایران برای بازی تدارکاتی پیشنهاد داده بود ولی ایران و «کارلوس کی روش» هنوز پاسخی به این درخواست نداده است.

«کامل زغیر» یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال عراق در این ارتباط گفت: فدراسیون اردن پیشنهاد ما را برای بازی نپذیرفت. ایران هم هنوز پیشنهادمان را رد نکرده و منتظر نظر سرمربی تیم ملی این کشور است. همین مسئله باعث شد تا با آذربایجان و لبنان برای تامین بازی تدارکاتی مذاکره کنیم.

زغیر همچنین تاکید کرد که تیم ملی عراق در تهران اردوی آماده سازی را برگزار می کند.

کد مطلب 3884755

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    نظرات

    • مجید GB ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
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      تمام این ماجرا زیر سر برانکو هستش که آلت دست یک عده در فدراسیون شده. واقعا باید به حال ورزش مملکت ما تاسف خورد که یک عده آدم فرصت طلب در راس فدراسیون هستند و برای امیال شخصی‌ خودشون حاضرند تیم‌ ملی‌ کشور رو قربانی کنند.

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