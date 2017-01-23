به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود از روز جمعه اول بهمن فروش اینترنتی بلیت‌های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از طریق سایتی با نام «سینوگرام» شروع شود که گفته می‌شد این سایت وابسته به بانک پاسارگاد است. این سایت از همان ساعت اولیه نتوانست خدمات لازم را ارائه دهد و کار به جایی کشید که دبیر جشنواره عذرخواهی کرد و قرار شد بلیت‌ها به صورت حضوری در پردیس ملت در اختیار مردم قرار گیرد؛ البته هنوز هم کاملا شفاف نشده است تکلیف افرادی که موفق به ثبت‌نام در سایت مذکور نشده‌اند چیست.

در حالی که این سامانه در قبال مسئولیت واگذارشده به آن ناموفق عمل کرده ولی هنوز پوشش آنلاین اینترنتی برنامه‌های فیلم فجر در اختیار سایتی با نام «آیو» است که باز هم وابسته به همان بانک مذکور است. حال سوال ما از دبیر جشنواره این بود که آیا با توجه به مسایل و مشکلات پیش آمده باز هم سایت «آیو» پوشش اینترنتی آنلاین را در دست خواهد داشت که محمد حیدری دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به مهر گفت: پیش از هر چیز اعلام می کنم که جشنواره فیلم فجر این آمادگی را دارد تا هر سایت دیگری که می خواهد این برنامه ها را به صورت زنده پوشش دهد، با آنها همکاری کنیم، اما مساله ای که شما اشاره کردید مساله قابل توجهی است. شرکتی که مسئولیت سامانه فروش بلیت ها را برعهده داشت، هرچند نزدیک به ۶ ماه روی سایت مورد نظر کار کرده بود، اما نتوانست خدمات لازم را به خوبی ارائه دهد و ما شرمنده مردم شدیم. بی شک نکته مورد نظر در زمینه پخش زنده نشست خبری جشنواره پیگیری می شود و اگر این سایت وابسته به بانک پاسارگاد و شرکت مورد نظر باشد، بی شک پاسخ ما منفی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: مراسم افتتاحیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر نهم بهمن ماه برگزار می شود و برنامه نمایش فیلم ها از روز دهم بهمن ماه در برج میلاد برای اهالی رسانه و از روز یازدهم بهمن ماه در بخش مردمی آغاز می شود و مراسم اختتامیه جشنواره بیست و یکم بهمن ماه در برج میلاد برگزار می شود.

حیدری با اشاره با سانس های نمایش فیلم در برج میلاد گفت: اولین سانس نمایش فیلم برای اهالی رسانه و منتقدان ساعت ۱۳:۳۰ و آخرین سانس ساعت ۲۳ درنظر گرفته شده است. برای هر روز ۵ سانس در نظر داریم که شامل چهار سانس چشم انداز و یک سانس مستند است.

دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در پایان درباره اینکه با انصراف انجمن منتقدان از برگزاری نشست های نقد فیلم های فجر چه کسی این مسئولیت را برعهده می‌گیرد، گفت: به زودی شخص مورد نظر برای برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم‌های این دوره از جشنواره فیلم فجر اعلام می‌شود.