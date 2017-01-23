جزئیات جلسه هیات مدیره استقلال/ مشکل آندو و جباروف حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال صبح روز دوشنبه از ساعت ۸ جلسه ای را در ساختمان باشگاه برگزار کردند. در این جلسه که با حضور رضا افتخاری مدیرعامل، شهاب جهانیان، مسعود معینی، حسن زمانی و پندار توفیقی برگزار شد، بررسی شرایط باشگاه استقلال و امور جاری این باشگاه در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه، افتخاری گزارشی را از وضعیت زمین ورزشگاه امام رضا (ع) که توسط شهرداری به باشگاه استقلال داده شده است، ارائه کرد. مقرر شد در صورت مهیا شدن شرایط این ورزشگاه در اختیار تیم های پایه استقلال قرار بگیرد.

بحث دیگر، گزارش های مالی ذی حساب باشگاه از مسائل جاری بود. همچنین به حسن زمانی عضو هیات مدیره ماموریت داده شد تا برای عقد قرارداد با یک زمین دیگر برای فصل آینده استقلال مذاکرات لازم صورت بگیرد تا زمین چمن کمپ استقلال آماده و بازسازی شود.

زمانی با تایید این مطلب، در خصوص وضعیت جذب آندرانیک تیموریان و جباروف و مشکل آنها برای عقد قرارداد با باشگاه، به خبرنگار مهر گفت: درباره خرید آندرانیک تیموریان و جباروف دو بازیکن جدید استقلال هم در این جلسه صحبت شد و توضیحات افتخاری مورد تایید اعضای هیات مدیره قرار گرفت. افتخاری اعلام کرد که بعد از جلسه با مسئولان مربوطه، مشکل تیموریان و جباروف برای بازی کردن حل شده است.

عضو هیات مدیره استقلال درباره درخواست باشگاه برای تغییر زمان دربی و اینکه آیا در جلسه در اینباره هم صحبت شد؟ گفت: در نشست امروز صحبت از این شد که روند خوب تیم ادامه تا بازی با السد در آسیا و بازی با پرسپولیس ادامه یابد. البته باشگاه برای تغییر زمان دربی هم وارد مذاکره شده و منتظریم ببینیم نتیجه چه می شود.

زمانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت فرشید باقری هافبک استقلال تاکید کرد: مجددا به آقای افتخاری ماموریت داده شد تا با منصوریان در اینباره صحبت کند. این بازیکن مصاحبه و عنوان کرده حاضر نیست از پول بیت المال قراردادش پرداخت شود. تصمیم بر این شد تا باقری را آزاد کنند تا تیم جدیدش را انتخاب کند.

وی درباره اینکه باشگاه به خاطر مذاکره پرسپولیس با باقری حاضر به صدور رضایتنامه این بازیکن نیست، گفت: قرار شد افتخاری این موضوع را پیگیری کند.