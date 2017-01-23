انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیوی آنلاین عضو خانه سینما می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیویی آنلاین صبح امروز دوشنبه ۴ بهمن ماه با حضور محمد صراف رییس انجمن و حسین تهرانی، محمدجواد شکوری مقدم، احمدعلی فرهودی، محمدعلی خطیبی، اعضای هیات مدیره و رضا منظری رییس پروژه VOD در سازمان سینمایی در محل خانه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمد صراف رییس این انجمن گفت: پایه ریزی برای ایجاد سامانه VOD در سال ۹۳ شکل گرفت تا بتوانیم سامانه مناسبی برای عرضه محتوا به صورت مجازی در کشور ایجاد کنیم. نمونه های موفقی از این سیستم در دنیا و به خصوص در آمریکا فعالیت می کنند که توانسته اند موفقیت های بسیاری کسب کنند. ما نیز برای شروع و شکل گیری این سامانه در ایران نیازمند مجوزهایی بودیم که با تلاش شرکت ها و حمایت نهادهای مختلف مانند صدا و سیما و وزارت ارشاد صادر شد.

وی ادامه داد: برای ایجاد چنین سامانه ای ما با مشکلاتی مواجه بودیم که از آن جمله می توان به مقابله با کانال های توزیع غیرقانونی تولیدات در فضای اینترنتی اشاره کرد که البته این امر یکی از مهمترین دلایل ما برای شکل گیری صنف شرکت های نمایش ویدیویی آنلاین بود. یکی دیگر از مواردی که برای ایجاد سامانه مورد نظر باید به آن توجه کرد ایجاد محتوا است که این مشکل همچنان وجود دارد. در واقع می توان گفت تولید ۱۰۰ فیلم در سال نمی تواند چرخه اقتصاد را در این حوزه بچرخاند. همچنین می توان گفت رسیدن به همگرایی شرکت های فعال در عرصه نمایش ویدیویی آنلاین، رسیدن به یک همگرایی و در کنار هم کار کردن بود.

رییس انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیویی آنلاین با اشاره به اینکه اقدامات ثبت صنف به صورت قانونی انجام شده است و این صنف در وزارت کار به ثبت نهایی رسیده است، بیان کرد: برطرف کردن موانع و مشکلات بر سر راه شرکت های عضو، ارائه خدمات ارزان و باکیفیت به کاربران، شفاف سازی قوانین و برخورد با اقدامات غیرقانونی توزیع کنندگان، حمایت از جامعه هنری کشور در حوزه سینما و تئاتر، حمایت از مردم به عنوان کاربران این سامانه ها و فرهنگسازی درباره استفاده از محتوای قانونی در کشور از جمله دغدغه هایی است که در این صنف دنبال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه حمایت از اقتصاد سینمای ایران و تئاتر از جمله اهداف این سامانه به شمار می رود، تاکید کرد: ما چشم انداز خوبی برای ۱۸ ماه آینده تبیین کرده ایم تا وضعیت موجود به شکل چشم گیری ارتقا پیدا کند. به عنوان نمونه در حال حاضر یک میلیون کاربر از سامانه ها استفاده می کنند که این تعداد باید به ۵ میلیون کاربر برسد و در ادامه آن سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی با ۵۰۰ درصد افزایش همراه شود.

صراف شرکت های نمایش ویدیویی آنلاین در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مقابله با سایت های غیرقانونی برای ارائه تولید محتوا چگونه صورت می گیرد، بیان کرد: اکثر این کانال های مورد نظر محتوای داخلی را در اختیار مردم قرار می دهند و نیز سعی کرده ایم با پایین آمدن هزینه استفاده از اینترنت و دریافت ترافیک رایگان، هزینه کمتری را برای استفاده از این سامانه پرداخت کنند.

وی همچنین تاکید کرد که این سامانه قابلیت های متعددی دارد که هر فردی که بخواهد می تواند توانایی های خود را تولید ویدئو به دیگر مخاطبان آموزش دهد و یا شرایط برای فروش تولیدات خود را فراهم کند.

صراف در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا این صنف به عنوان یکی از صنوف خانه سینما شناخته خواهد شد یا خیر، بیان کرد: با صحبت هایی که با مدیرعامل خانه سینما داشتیم، این نوید داده شده است که به زودی صنف ما نیز به عنوان یکی از اصناف خانه سینما شناخته شود.

محمدجواد شکوری مقدم گفت: در حال حاضر ۹۰ میلیون دقیقه در ماه تماشای فیلم بر روی سامانه ها صورت گرفته است که رسیدن به ۴۵۰ میلیون دقیقه تماشای فیلم از جمله چشم اندازهای ما در ۱۸ ماه آینده است.

رضا منظری نیز در ادامه این نشست توضیح داد: اقدامات قانونی ما برای مقابله با سایت های غیرقانونی چیزی کم ندارد اما برای اعمال این قوانین نیازمند ایجاد بستری مناسب بودیم که با ایجاد ساز و کار مناسب، به زودی این قوانین اعمال می شود. خوشبختانه با آغاز فعالیت سامانه VOD طی یک سال گذشته استقبال خوبی از سوی مخاطبان صورت گرفته است و به زودی اخبار خوبی در حمایت از حقوق مولفان در ایران می شنویم.