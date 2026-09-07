به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین میزگرد تخصصی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی، به همت مرکز مطالعات فضای مجازی و هوش مصنوعی و اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در راستای همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی، با موضوع ارزیابی حکمرانی فضای مجازی در ایران از منظر تحلیل نهادی تنظیم‌گری در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر تهران برگزار شد.

حسین بابایی مجرد رئیس اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه و دبیر علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی ضمن اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی در روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه افزود: سخنرانان مراسم اختتامیه همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی، حضرت آِیت الله رشاد، فیروزآبادی، آقامیری و سعیدرضا عاملی خواهند بود.

حسین بابایی مجرد مطرح کرد: موضوع تنظیم گری فضای مجازی ظاهراً برای دولت و مجلس شورای اسلامی منحل شده است و لذا مجموعه های دیگر همچون ما باید در این زمینه اقدامات اساسی را دنبال و اجرا کنیم.

رئیس اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه اضافه کرد: صحنه نهادی حکمرانی فضای مجازی کشور بسیار شلوغ است ولی همچنان به سامان نرسیده است.

بابایی مجرد در ادامه با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی وضعیت مدیریت حوزه فضای مجازی را شلوغ تر کرده است، گفت: باید بررسی شود با این وضعیت شلوغ نهادها و سازمان های مرتبط با فضای مجازی، چه اتفاقاتی قرار است برای سامان دهی آن بیفتد؟