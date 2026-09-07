به گزارش خبرنگار مهر، دومینجلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان بعد از طهر امروز با حصور حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها و حسین سیمایی صراف وزیر علوم برگزار شد:حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در این جلسه ضمن ابراز نگرانی از نرخ پایین جمعیت در کشور، بر ضرورت اتخاذ اقدامات عملی برای ترویج سنت ازدواج در میان دانشجویان تاکید کرد.
وزیر علوم با اشاره به مشوقهای موجود در مقررات استخدامی هیئتهای علمی و تسهیلات آموزشی برای دانشجویان متأهل، اظهار کرد: یکی از وظایف مهمتر ما در مسیر ترویج ازدواج دانشجویی، ساخت سرپناه و سرای دانشجویی است. از روز نخست، مسکن دانشگاهیان که شامل خوابگاههای متعددی میشود، در زمره اولویتهای رفاهی ما قرار گرفته است.
سیمایی با ارائه آماری از وضعیت موجود، افزود: طبق آماری که در اختیار داریم، حدود ۴۹ هزار و ۲۱۷ نفر از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی متاهل هستند، اما از ظرفیتهای موجود خوابگاهها، تنها ۹۸۰ واحد متاهل است؛ لذا احداث و تکمیل خوابگاههای متاهلی را در اولویتهای اصلی خود قرار دادیم. خوشبختانه با همکاری ستاد فرمان امام و افزایش اعتبارات حاصل از قانون جمعیت، سال گذشته ۱۰۳۲ واحد به بهرهبرداری رسید.
هدفگذاری برای احداث ۳۰ هزار واحد خوابگاه
وزیر علوم در ادامه به برنامههای آتی وزارت علوم برای مقابله با کمبود ظرفیت اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر در مسیر احداث ۶ هزار و ۳۰۶ واحد دیگر هستیم. اگرچه نمیخواهیم قول قطعی بدهیم، اما هدفگذاری ما از ابتدا رسیدن به رقم ۳۰ هزار واحد خوابگاه بوده است. تمام این واحدها طراحی شدهاند و با افزایش اعتبارات و همکاری مجلس محترم، امیدواریم به این هدف دست یابیم.
وی همچنین از روند مثبت عرضه و تقاضا در برخی دانشگاهها خبر داد و خاطرنشان کرد که با بهرهبرداری از واحدهای جدید، نیازهای دانشجویان در حال پاسخگویی است.
بسیج توان خیرین و صنایع برای حمایت از ازدواج
در ادامه این جلسه، حجتالاسلام سعید کرمی، معاون نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، با پیشنهاد جدی از وزیر علوم، خواستار مشارکت گستردهتر خیرین و صنایع در حمایت از ازدواج دانشجویان شد.
وی پیشنهاد کرد که علاوه بر برگزاری جشنهای ازدواج با حمایت صاحبان صنایع، زمینه واگذاری زمینهای دانشگاهها به خیرین برای ساخت مسکن و خوابگاههای متاهل از طریق مصوبات رسمی فراهم شود.
بهرهگیری از ظرفیت ستاد خیرین آموزش عالی
در پاسخ به این پیشنهاد، حسین سیمایی با اشاره به فعالیتهای فعال ستاد خیرین در حوزه آموزش عالی، تاکید کرد: خیرین در حوزههای مختلف از جمله ساخت آزمایشگاهها فعالیت میکنند، اما ما در ستاد همواره بحث خوابگاه (اعم از متاهل و مجرد) را در اولویت داریم. ما باید از تمام ظرفیتهای موجود برای پیشبرد این امر استفاده کنیم.
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