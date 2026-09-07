به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم حسن‌نژاد ظهر دوشنبه در نشست تخصصی زنجیره ارزش تولید پنبه گلستان اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت معاونت اقتصادی معاونت توسعه روستایی، استفاده از ظرفیت‌های بومی مناطق مختلف کشور، مهارت‌آموزی، تقویت تولیدات روستایی و کمک به شکل‌گیری و توسعه زنجیره‌های ارزش با مشارکت جوامع محلی است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اشتغال و درآمد در روستاها به فعالیت‌های کشاورزی وابسته است و در کنار آن، صنایع تبدیلی و واحدهای مرتبط با بخش کشاورزی نیز در برخی مناطق شکل گرفته‌اند؛ بنابراین باید ظرفیت‌های موجود را به گونه‌ای به یکدیگر متصل کرد که ارزش افزوده بیشتری در همان مناطق ایجاد شود.

معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ادامه داد: تمرکز ما در بخش کشاورزی، حمایت از محصولاتی است که ظرفیت ایجاد زنجیره ارزش دارند و می‌توانند علاوه بر بخش کشاورزی، بخش‌های صنعتی و خدماتی مرتبط را نیز فعال کنند.

حسن‌نژاد با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تکمیل زنجیره‌های تولید گفت: زنجیره‌های ارزش ممکن است با مشکلات فنی، کمبود سرمایه، سرمایه در گردش، فناوری و تجهیزات مواجه باشند که تلاش می‌کنیم متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات معاونت توسعه روستایی، برای رفع این موانع در کنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باشیم.

وی تأکید کرد: اگر صرفاً تولید را افزایش دهیم اما برای محصول تولیدشده بازار مناسبی وجود نداشته باشد یا بخش صنعت از فناوری لازم برخوردار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت تولید به شکل پایدار ادامه پیدا کند؛ بنابراین باید همه حلقه‌های زنجیره از تولید تا فرآوری، صنعت، بازار و صادرات همزمان دیده شوند.

معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری با بیان اینکه برخی تجهیزات و ظرفیت‌های صنعتی ممکن است در داخل کشور به مرحله اشباع رسیده باشند، گفت: در چنین شرایطی باید موضوع صادرات، بازارهای هدف و نحوه ارتباط با بازارهای خارج از کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه برای تداوم تولید و شکل‌گیری یک زنجیره پایدار فراهم شود.

حسن‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته اظهار کرد: گلستان از دیرباز یکی از مناطق مهم تولید محصولات کشاورزی بوده و در کنار تولید، صنایع وابسته به این محصولات نیز در استان شکل گرفته است.

وی افزود: یکی از موضوعات مورد توجه در سفر به‌ گلستان، بررسی ظرفیت محصول پنبه و سایر محصولات دارای مزیت استان و شناسایی موانع موجود در مسیر توسعه زنجیره ارزش این محصولات است.

معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: هدف از حضور در استان، شنیدن دیدگاه‌ها و مسائل همه دست‌اندرکاران بخش تولید، کشاورزی و صنعت است تا مشخص شود مشکلات موجود در هر بخش به کدام حلقه از زنجیره مربوط می‌شود و چه اقداماتی برای رفع آنها باید در اولویت قرار گیرد.

حسن‌نژاد با اشاره به اینکه بخشی از موانع تولید ممکن است خارج از حوزه مستقیم کشاورزی باشد، گفت: برخی مشکلات تولیدکنندگان و صنایع می‌تواند به سیاست‌های عمومی در حوزه‌هایی مانند واردات و بازار مرتبط باشد و نمی‌توان همه چالش‌های تولید را تنها به عملکرد تولیدکننده، صنعت یا بهره‌وری نسبت داد.

وی ادامه داد: باید با بررسی دقیق مشکلات مشخص شود کدام حلقه نیازمند سرمایه‌گذاری است، آسیب‌ها در کدام بخش بیشتر است و چه سیاست‌هایی بر روند تولید اثر منفی گذاشته‌اند تا بر اساس این بررسی‌ها، یک طرح مدون و جامع برای حمایت از زنجیره ارزش محصولات استان تدوین شود.

معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری گفت: در صورت مشخص شدن اولویت‌ها، این معاونت تلاش خواهد کرد در کنار مجموعه‌های استانی قرار گیرد و برای کاهش مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اقدامات حمایتی لازم را دنبال کند.

حسن‌نژاد همچنین به ظرفیت گسترده کشور در حوزه الیاف اشاره کرد و گفت: در کشور ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه الیاف گیاهی و دامی وجود دارد و بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط نیز در حوزه صنعت انجام می‌شود؛ از این رو، تکمیل زنجیره تولید و فرآوری می‌تواند نقش مهمی در استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها و تأمین نیازهای کشور داشته باشد.