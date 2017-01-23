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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

انهدام باند سارقان لوازم داخلی خودرو

انهدام باند سارقان لوازم داخلی خودرو

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان در غرب استان تهران از دستگیری اعضاء باند سارقان لوازم داخلی خودرو با کشف ۲۹ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ واحد نورمحمدی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهرستان بهارستان،ماموران پلیس آگاهی دستگیری عامل یا عاملان سرقت را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده موفق به شناسایی باند سه نفره سارقان حرفه ای محتویات خودرو در یکی از محلات شهرستان بهارستان شدند.

سرهنگ نورمحمدی با اشاره به اینکه ماموران با هماهنگی مقام قضائی متهمان را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند، گفت: در تحقیقات و بازجویی های انجام شده از سوی پلیس، متهمان به ۲۹ فقره سرقت محتویات داخل خودرو در شهرستان بهارستان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان در پایان بیان داشت: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 3885361

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