به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه امروز دوشنبه بین تیم های پرسپولیس و گسترش فولاد برگزار شد که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این دیدار که در ورزشگاه آزادی و در حضور حدود ۱۵ هزار تماشاگر برگزار شد، سرخپوشان تهرانی در نیمه اول نمایش ضعیف و دور از انتظاری داشتند و نتوانستند موقعیتی را روی دروازه حریف ایجاد کنند.

مهدی طارمی که بهترین گلزن پرسپولیس است در نیمه اول صاحب موقعیت هایی برای رسیدن به دروازه حریف شد که نتوانست تاثیر مثبتی داشته باشد. او در یک صحنه اعتقاد داشت مدافع حریف روی او مرتکب خطای پنالتی شده است.

شاگردان برانکو در نیمه اول بازی سرد و کسل کننده ای را به نمایش گذاشتند و حتی یک موقعیت خطرناک هم روی دروازه مهمان تبریزی خود ایجاد نکردند. اتفاقی که کمتر در دیدارهای گذشته پرسپولیس رخ داده بود.