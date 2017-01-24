سایپا بازی به بازی بهتر خواهد شد/ گل خلعتبری صحیح بود

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از پیروزی برابر سیاه جامگان مشهد گفت: سایپا در طی هفته های گذشته روند رو به رشدی داشته و توانسته تا حدودی خود را از پائین جدول جدا کند.

وی تاکید کرد: سیاه جامگان بازی خوبی را از خود مقابل ما ارائه داد اما با توجه به شناختی که از نقاط قوت و ضعف سیاه جامگان داشتیم در این بازی از آن استفاده کردیم و توانستیم به یک پیروزی دلچسب دست پیدا کنیم.

سرپرست باشگاه سایپا در خصوص اعتراض بازیکنان و کادر فنی سیاه جامگان به گل سایپا گفت: با توجه به اینکه من از صحنه دور بودم نمی توانم در این خصوص قضاوت کنم اما وقتی با خلعتبری صحبت کردم او معتقد بود گلی که به سیاه جامگان زده درست بوده و کمک داور هم گل را به درستی اعلام کرده است.

وی ادامه داد: بدنبال این هستیم تا بتوانیم در بازیهای بعدی نیز همین روند را ادامه داده و به پیروزی دست پیدا کنیم تا بتوانیم موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشیم.

حاجیلو در خصوص پیروزی استقلال مقابل صنعت نفت و شرایط این تیم نیز گفت: آبی پوشان تهرانی نیز به یک پیروزی خوبی مقابل نفت آبادان رسیدند و معتقدم با آمدن چند بازیکن با تجربه در کنار جوانان این تیم روزهای خوبی در انتظار استقلال است.

سرپرست سایپا در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم آبی پوشان تهرانی بتوانند در مقابل السد قطر به یک بازی خوب از خود ارائه داده و با پیروزی مقابل این تیم به دور بعدی لیگ قهرمانان صعود کنند.