اجازه استقلال قره باغ را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «الهام علی اف» رئیس جمهوری آذربایجان گفته که کشورش به هیچ عنوان زیر بار استقلال ناگورنو – قره باغ نخواهد رفت.

بر اساس این گزارش، «علی اف» که در جریان افتتاحیه یک کمپ نظامی در باکو سخنرانی می کرد، با بیان این مطلب گفت: ما هیچگاه اجازه ایجاد یک کشور ساختگی در داخل مرزهای آذربایجان را نخواهیم داد.

گفتنی است، جمهوری خود خوانده ناگورنو – قره باغ در سال ۱۹۹۱ از آذربایجان اعلام استقلال کرد. درگیری های نظامی میان دو طرف در سال ۱۹۹۴ به پایان رسید اما آذربایجان کنترل خود بر این منطقه ارمنی نشین را از دست داد.

سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال ۱۹۹۲ برای برقراری آتش بس و صلح در این منطقه در تلاش است.

اما با اینحال درگیری ها مجددا در سال ۲۰۱۶ میان دو کشور ارمنستان جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت منطقه آغاز شد.