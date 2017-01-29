«قهرمانان کوچک» و «دزد و پری ۲» آماده نمایش شدند/ تلاش برای اکران

حسین قناعت کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک» بیان کرد: این فیلم حدود ۱۰ روز پیش آماده نمایش شد و ما برای دریافت پروانه نمایش اقدام کردیم و در حال حاضر منتظر اخذ این پروانه هستیم.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که بتوانیم این فیلم را عید نوروز اکران کنیم هر چند غالبا فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته می‌شوند در عید نوروز اکران می شوند اما ما هم خواستیم شانس خودمان را امتحان کنیم به همین منظور در حال رایزنی برای این اتفاق هستیم.

این کارگردان بیان کرد: چندی پیش «قهرمانان کوچک» را در خانه هنرمندان به نمایش گذاشتیم که استقبال خوبی نیز از آن شد، به همین دلیل امیدوارم در اکران عمومی هم استقبال خوبی از آن شود.

وی با اشاره به فیلم دیگرش با عنوان «دزد و پری ۲» گفت: این فیلم نیز آماده نمایش است که ما دوست داریم این اثر هم در اکران نوروزی به نمایش در بیاید البته باید بگویم که اولین نمایش این فیلم در جشنواره فیلم های کودک و نوجوان اصفهان خواهد بود. با توجه به اینکه «دزد و پری ۲» دارای صحنه های طنز، کمدی و آواز خوانی است می توانم بگویم این فیلم بسیار بهتر از «دزد و پری ۱» از آب درآمده است.

این کارگردان بیان کرد: بعد از عید نوروز بهترین زمان اکران این فیلم در تابستان است زیرا در آن زمان هم امتحان های بچه ها تمام شده و هم مدارس تعطیل شده است و آنها به راحتی می توانند به تماشای این فیلم بنشینند.

وی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر من مشغول نوشتن فیلمنامه هایی با موضوعات مختلف هستم.

«قهرمانان کوچک» به نویسندگی حسین قناعت با مخاطب قرار دادن خانواده‌های ایرانی به خصوص دانش آموزان و نوجوانان تلاش دارد تا فرهنگ حمایت از کالای ایرانی را به آنان آموزش دهد.