بسیاری از نشریات ما سیاسی نیستند و سیاست زده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین در جشنواره ابوذر که در تالار سوره برگزار شد، اظهار داشت: آنچه امروز انقلاب اسلامی نیاز دارد نقش آفرینی به موقع و به جا است، هر نقش آفرینی به موقع و به جا نیست.

وی گفت: در این دو ماهی که در بسیج مشغول شدم بطور دائم با همکاران روی موضوع اثر بخشی بحث و بررسی می‌کنیم زیرا امروز بایستی به این نقطه برسیم که به محصول کارمان توجه کنیم درحالی که خیلی اوقات این اتفاق نمی افتد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین افزود: عناصر حزب اللهی در همه عرصه ها حضور دارند که در مقابل ضدانقلاب هستند، اما این وسط یک بخش قابل ملاحظه ای وجود دارند که قشر خاکستری محسوب می‌شوند. این قشر قشری هستند که هر کس هوشمندانه تر عمل کند در قبال آنها موفق‌تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه بسیاری از نشریات ما سیاسی نیستند، سیاست زده هستند، اظهار داشت: ما نباید نسبت به قشر خاکستری بی توجهی کنیم.

سردار غیب پرور ادامه داد: ما همچنین نسبت به اشعار در حوزه انقلاب و دفاع مقدس کم کار کرده ایم و مطبوعات ما بسیارشان نسبت به موضوعات اجتماعی و ادبی بی تفاوت است. چقدر می‌خواهیم در روزنامه ها سیاست زده عمل کنیم؟ گاهی هم که تحلیل هایمان ناقص و یا غلط است.

وی با اشاره به اینکه منظور من همه نشریات نیست و برخی نشریات بسیار قلم و تحلیل قوی دارند، گفت: نشریاتی که منصوبند به خط اصیل انقلاب و خودشان را بسیجی می‌دانند حتما بایستی به وحدت و وفاق ملی توجه کنند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین بیان داشت: شرط بقای حکومت ها همگرایی ملی و انسجام است و همگرایی و انسجام ما در انقلاب، مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: چرا برخی نشریات ما متأسفانه تنها و تنها به گروه گرایی و مسایل بی مایه می‌پردازند و گاهی از دایره تقوا خارج می‌شوند؟ ما همه مسلمان هستیم و حفظ نظام واجب است. چرا گاهی حرفی می‌زنیم تا طرفداران ما بیشتر شوند در حالیکه آب به آسیاب دشمن می‌ریزیم و منافع ملی را در نظر نمی‌گیریم.

سردار غیب‌پرور با بیان اینکه در حوزه رسانه بایستی حر بود نه سر سپرده، افزود: باید وضعیت نشریات آسیب شناسی شود و مشخص شود وظیفه آنها چیست. آیا باور کرده‌ایم که وسط میدان جنگیم؟ اگر باور نکرده ایم که وامصیبتا.

وی گفت: رویکرد ما در بسیج مقداری متفاوت تر از گذشته است. از این به بعد بعضی موضوعات به عنوان موضوعات ملی در سطح کلان است اما مابقی در سطح استانها پیگیری می‌شود.

رییس سازمان بسیج مستضعفین بیان داشت: یکی از مصادیق بارز اعتلا بسیج در حوزه بسیج رسانه است و باید کارگروه هایی در بسیج رسانه تشکیل شود و نظرات کارشناسان مطرح شود و کاستی ها و ذائقه شناسی و ... بررسی شود.

وی اظهار داشت: نباید نشریات ما مختص به یک قشر خاص شود، بلکه باید بگونه ای باشد که نشریات ما روی دکه‌ها نماند و جوانان مخاطب آن باشند.

سردار غیب‌پرور در پایان با اشاره به حادثه پلاسکو بیان داشت: آتش‌نشانان سندی شدند که خط ایثار و فداکاری و شهادت طلبی خطی پررنگ در جامعه شود.