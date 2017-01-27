رضا شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با روند تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل دوم گفت: در سه مسابقه اخیر پرسپولیس روند خوب نیم فصل اولش را ادامه داده است و گام به سوی قهرمانی بر می دارد.

وی با اشاره به دیدار با گسترش فولاد تبریز افزود: گسترش به خوبی راه نفوذ به سمت دروازه اش را برای پرسپولیس بسته بود اما تیم برانکو با آنالیز خوبی که از حریف داشت، توانست عمق دفاع این تیم را بشکافد و گلزنی کند.

وی اضافه کرد: همه بازیکنان در بازی برابر گسترش یک دل بودند و خیلی خوب همدیگر را پشتیبانی می کردند و پوشش می دادند. همین موضوع می تواند ما را خوشبین کند که همه یک دل هستند و پرسپولیس قهرمان شود و این باور در تیم شکل پیدا کرده است.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: رامین رضائیان در یکی دو هفته اخیر مصدوم بود و به جایش محرمی جوان در ترکیب قرار گرفت که با عملکرد خوبش نوید یک بازیکن آینده دار و خوب را برای پرسپولیس داد. البته این موضوع نیز خیلی مهم است که همه در هر نقطه از زمین که بازی می کنند، با تمام وجود برای موفقیت تیم می جنگند. برای مثال حسین ماهینی در چند بازی اخیر در دفاع چپ عالی کار کرده است.

شاهرودی در پایان در خصوص دیدار برابر صبای قم نیز گفت: به هر حال صبا حریف سرسختی برای پرسپولیس محسوب می شود. البته پرسپولیس در این مسابقه سه بازیکن اصلیش را در اختیار ندارد. با این حال جایگزینان باید نهایت توان خود را به کار گیرند تا پرسپولیس گام محکمی برای قهرمانی بردارد.