به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اولین نشست کمیته مشترک بانکی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه روز گذشته، ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ با حضور حسین یعقوبی مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی و ممت تاشکین، قائم مقام معاونت اجرایی بانک مرکزی ترکیه برگزار شد.

در این نشست روسای هیئت‌های مذاکره کننده درباره رفع مسایل بین بانکی ایران و ترکیه، تجارت با ارز محلی، اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی دو کشور و برگزاری مستمر کمیته مشترک بانکی در بازه‌ سه ماهه مذاکره به بحث وگفت‌وگو پرداختند که در نهایت منجر به امضای سند تفاهم‌نامه همکاری بانکی میان دو طرف شد.

تفاهم‌نامه گسترش همکاری بانکی ایران و ترکیه در راستای تسهیل شرایط دستیابی به هدف مورد توافق روسای جمهوری دو کشور مبنی بر حصول تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و ترکیه تا پایان سال میلادی جاری به امضا رسید و به موجب آن نشست آتی این کمیته با حضور نمایندگان بانک‌های تجاری و سازمان‌های اقتصادی دو کشور، در اسفند ماه امسال به میزبانی کشور ترکیه برگزار می شود.