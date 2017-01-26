به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی پیش از ظهر پنج‌شنبه در مراسم همایش فرزندان حوزه در عرصه سلامت که در سالن همایش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد، اظهار داشت: امروز در حال گذر از یک حالت اپیدمی و بیماری شناسی جدید هستیم.

وی گفت: در گذشته سطح اقتصادی و اجتماعی مردم پایین‌تر بود و طبق آمارهای رسمی از هر هزار کودک ۱۷۶ نفر از آنها تا سن پنج سالگی فوت می‌کردند اما اکنون این رقم در کشور ما به ۱۹ مورد در هزار تولد رسیده است.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: امید به زندگی زمانی ۴۸ سال بود اما در حال حاضر در بین خانم‌ها ۸۰ و میان آقایان به ۷۰ سال افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه راه درمان بسیاری از بیماری‌هایی که درگذشته خطرناک و مرگ آفرین بودند شناخته شده است، تصریح کرد: امروز ۸۳ درصد مرگ‌های ما به دلیل بیماری‌های غیر واگیر مانند بیماری‌های تنفسی و دیابت است ولی بیماری‌های قلبی، عروقی و سرطان در کشور شایع شده است.

هزینه سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مصرف دخانیات

حریرچی با بیان اینکه همه این عوامل که در طول زمان تغییر کرده‌اند مستلزم این است تا ما نیز رفتار خود را تغییر دهیم، عنوان کرد: این تغییرات موجب بالا رفتن هزینه‌های نظام پزشکی و درمانی می‌شوند به گونه‌ای که امروز هزینه‌های نظام بهداشتی و درمانی در دنیا طی ۶ دهه اخیر بالا رفته و نهایتاً به حدی می‌رسد که کشورها نمی‌توانند پاسخگو باشند.

وی به استعمال سیگار توسط ۱۰ درصد مردم کشور، هزینه سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مصرف دخانیات، افزایش مبتلایان زن به ایدز و نیز مصرف الکل اشاره کرد و افزود: همکاری دو قشر پزشکان و روحانیت با هم می‌تواند در کاهش این مسائل بسیار مؤثر باشد.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی با اشاره به اینکه مصرف میوه و سبزی ۹۰ درصد مردم کشور کافی نیست و مصرف هرگرم اضافی نمک ۱۰ تا ۱۵ درصد خطر بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ را افزایش می‌دهد، گفت: تغییر رفتار حوزه سلامت با همکاری جامعه روحانیت و طلاب امکان پذیر است.

نیازمند یک نهضت فرهنگی برای ارتقای سواد سلامت مردم هستیم

وی با بیان اینکه ما محتاج یک نهضت فرهنگی برای ارتقای سواد سلامت مردم هستیم، ابراز داشت: روحانیون الگوی سلامت شوند و مساجد و حوزه‌های علمیه با توجه به نقش محوری که دارند به عنوان پایگاه فرهنگی اسلامی می‌توانند در ترویج رفتار سالم بهداشتی جسمی، روانی و معنوی نقش مؤثری ایفا کنند.

حریرچی با بیان اینکه هر روحانی حلقه‌ای از مؤمنان را که اطراف خود دارند را می‌توانند سفیران سلامت کنند، گفت: روحانیت به عنوان یک قدرت مؤثر اجتماعی می‌تواند ارزش‌های اجتماعی را شکل و رفتارهای مسؤلانه را ترویج دهند.

وی با اشاره به اینکه روحانیون از قوانین، سیاست‌ها و دیدگاه‌های جدید درحوزه سلامت حمایت کنند، عنوان کرد: روحانیت با توجه به نقشی که در مراسم مذهبی دارند به حوزه سلامت و بیان مسائل مربوط در این مراسم‌ها توجه داشته باشند.

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه روحانیت باید در هدایت منابع خیریه و نذورات مردم به سمت حوزه سلامت نقش پررنگی ایفا کنند، ادامه داد: روحانیت باید با برنامه ریزی و ساماندهی افرادی که می‌توانند در حوزه سلامت مؤثر باشند به کمک پزشکان بیایند و کاری کنند تا مردم به خود مراقبتی برسند.

حمایت از نهادهای اجتماعی

وی با بیان اینکه ۱۸ درصد افراد بالای ۶۵ سال در کشور تنها زندگی می‌کنند، گفت: ۱۱ درصد خانوارها سرپرست‌هایشان خانم‌ است، ۴ درصد خانوارها بدسرپرست و ۲ درصد بی‌سرپرست هستند.

حریرچی افزود: حمایت از نهادهای اجتماعی توسط روحانیت و پزشکان می‌تواند به حل مشکلات این افراد کمک کند.