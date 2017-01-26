همایش فرزندان حوزه در عرصه سلامت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش فرزندان حوزه در عرصه سلامت صبح پنج‌شنبه در سالن همایش مرکز مدیریت حوزه‌ علمیه خواهران برگزار شد.

در این مراسم آیت الله مرتضی مقتدایی قائم مقام جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه، ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت الاسلام حسن ربانی رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه وحجت الاسلام حسام افروز معاون سلامت و امور بیمه‌های مرکز خدمات حوزه حضور داشتند.

گفتنی است این مراسم با هدف آشنایی و هم اندیشی ظرفیت‌های متقابل در راستای ارتقای بهداشت و سلامت طلاب و روحانیون برگزار شده است.

همچنین معرفی فعالیت‌های مرتبط با حیطه سلامت در مرکز خدمات، استفاده از نظرات کارشناسی مدعوین در جهت بهبود فعالیت‌ها و نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف و بهره‌مندی از ظرفیت مشاوره‌ای ایشان در استان‌های مختلف از جمله اهداف برگزاری این همایش است.