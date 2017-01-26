به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، خیراله خادمی با اشاره به پیشرفت ۷۱ درصدی کل محور اظهار داشت:‌ راه‌آهن مراغه- ارومیه به طول ۱۸۰ کیلومتر است و تاکنون ۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است با در نظر گرفتن ۱۲۰ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پرداخت شده تاکنون به منظور اتمام طرح به ۸۶۰ میلیارد ریال نقدینگی نیاز دارد.

وی، راه‌آهن مهاباد- نقده به طول ۲۳ کیلومتر را یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود:‌ عملیات احداث راه‌آهن مهاباد- نقده که یکی از پنج اولویت اصلی توسعه ریلی کشور است تکمیل شده و در دولت یازدهم به بهره‌برداری می‌رسد.

خادمی ادامه داد: ساختمان ایستگاه ارومیه در حال حاضر ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش ایستگاه‌های راه‌آهن و تاکید بر درتادر بودن شبکه ریلی و گسترش حمل و نقل ترکیبی، ایستگاه راه‌آهن مسافری شهر ارومیه نیز به داخل شهر منتقل شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی احداث این خط آهن را از نظر حمل ونقل کالا و جابجایی مسافر با توجه به نزدیکی آن به مناطق مرزی شمال‌غرب و سردسیر بودن منطقه مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: این خط‌آهن از نظر سهولت و ایمنی تردد و حمل‌ونقل، خصوصا در فصول سرد سال و همچنین اتصال مناطق شمالی و مرکز استان به شبکه اصلی راه‌آهن کشور بسیار حایز اهمیت است و بهره‌برداری از آن سبب صرفه‌جویی در مصرف سوخت وسایل نقلیه، بالا رفتن حجم جابه‌جایی کالا و مسافر و کاهش آمار تصادفات رانندگی می‌شود.

وی گفت: این آزادراه در ادامه کریدور آزادراهی شرق به غرب، استان آذربایجان شرقی را به شهر ارومیه متصل می‌کند و از طریق پل میانگذر دریاچه ارومیه موجب خارج شدن استان آذربایجان غربی از انزوا می‌شود.

خادمی افزود: بخش‌هایی از این پروژه ۱۵۰ کیلومتری از جمله میانگذر دریاچه ارومیه و پل شهید کلانتری در سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده است و اجرای قطعات باقی‌مانده با توجه به قرار گرفتن این آزادراه درپروژه‌های اقتصاد مقاومتی حوزه آزادراه با سرعت در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش مسیر به کمتر از نصف مسیرهای فعلی عنوان کرد: این آزادراه موجب کاهش فاصله حمل و ترانزیت بار از طریق کریدور شرق به غرب به میزان ۱۲۵ کیلومتر می‌شود و حدود ۲۰۰ میلیارد ریال سالانه در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یادآورشد:‌ قطعه یک این پروژه از ارومیه تا ساحل غربی دریاچه با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد، تا پایان سال به اتمام می‌رسد، قطعه دو با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال انجام است و قطعه سوم این پروژه نیز از ساحل شرقی دریاچه ارومیه تا سه راهی سرای ادامه دارد و تکمیل آن موجب کوتاه شدن مسیر به میزان ۱۲ کیلومتر می‌شود.

وی افزود: قطعه چهارم این پروژه تا کنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، مطالعات مسیر در قطعه پنجم به تصویب رسیده و در مرحله مطالعات زیست محیطی و ژئوتکنیکی تونل‌هاست و عملیات اجرایی قطعه ششم نیز در مرحله تکمیل مطالعات است.