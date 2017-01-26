به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر پنج‌شنبه در دیدار جمعی از اعضای قرارگاه خاتم و سپاه محمد رسول الله(ص) سازندگی، پیروزی این انقلاب را در گرو تلاش‌های مردم دانست و اظهار کرد: امروز آل سعود، آل خلفیه و همه این آل‌های مستکبر ساخته دست آمریکا و صهیونیست هستند و ما نباید اجازه دهیم که حقمان را پایمال کنند.

وی با اشاره به همسایگی ایران با این کشورها و اشتراک در ذخایر نفتی خلیج فارس، تصریح کرد: جوانان و متخصصان ما با افزایش نیرو، شهامت و تخصص خود نباید اجازه بدهند که این کشورها که با آمریکا و صهیونیست هم کاسه هستند حق ما را تضییع کنند.

استاد برجسته حوزه علمیه با تأکید بر لزوم وحدت مسلمانان، تصریح کرد: در اسلام این مسئله به عنوان وظیفه اجتماعی بارها به انسان یادآوری شده است که فردی که از حال هم نوع خود بی‌خبر باشد مسلمان نیست و مسلمانان باید با یکدیگر متحد باشند و از اختلاف و تفرقه بپرهیزند تا تفرقه افکنی‌های دشمن بی‌نتیجه بماند.

وی این انقلاب را ثمره تلاش ۱۵ ساله امام خمینی(ره) با همراهی مردم دانست و تأکید کرد: از بین رفتن استکبار و استبداد ۲۵۰۰ ساله اولین اصل برای به ثمر نشستن این انقلاب بود که باهمه سختی‌ها با تلاش و همراهی مردم به ثمر نشست.

آیت الله نوری همدانی به تأکید امام راحل بر قدردانی از مردم اشاره کرد و افزود: امام خمینی(ره) بارها تأکید کرده بودند که باید قدر این مردم را دانست، مردمی که عموما از بین فقرا و مستضعفان بودند و به رغم ظلم و کشتار توسط رژیم شاهنشاهی از پای ننشستند و این انقلاب را به ثمر نشاندن و هنوز در حفظ آن در خط مقدم هستند.

امنیت کشور باید حفظ شود

وی با اشاره به ولایتمداری مردم ایران، افزود: اینکه در جبهه‌های نبرد فوج فوج حضور پیدا می‌کردند نشان از همین پایداری به انقلاب است که تابه امروز هم ادامه یافته است، امروز در هیچ جای دنیا امنیت و آرامشی که در کشور ما هست وجود ندارد که این تنها یکی از ثمرات انقلاب است که باید حفظ شود.

این مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت سازندگی انسان، اظهار کرد: همه انسان‌ها به جز ائمه معصومین(ع) ناپخته و خام پای به این دنیا می‌گذارند که باید در طول زندگی خود با اصولی که از سوی خداوند تأکید شده است برای خودسازی گام بردارد.

وی اولین اصل خودسازی را ایمان برشمرد و تصریح کرد: انسان باید با تفکر در مخلوقات خدا از آسمان بالای سر، زمین زیر پا و تفاوت ساعات روز و شب همه به وجود خالق قدرتمند آن ایمان پیدا کند.

آیت الله نوری همدانی اصل دوم را علم دانست و افزود: سومین اصل خودسازی هم عقل است، یعنی همان توانایی خوب از بد و حق، بصریتی که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده‌اند هم همین قوه تشخیص حق از باطل است.

وی تقوا و تعهد را نیز از دیگر اصول خودشناسی برشمرد و اظهار داشت: خداوند مسئولیت‌های بسیاری از جمله مسئولیت فردی و اجتماعی برشمرده است که در مسئولیت اجتماعی انسان باید برای تعالی همه افراد جامعه اسلامی تلاش کند و از حال آنها بی‌خبر نباشد.