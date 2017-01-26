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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۰

فرهاد کاظمی:

ماشین سازی آمادگی خوبی برای بازی دربی دارد/ مصدوم و محروم نداریم

ماشین سازی آمادگی خوبی برای بازی دربی دارد/ مصدوم و محروم نداریم

تبریز - سرمربی تیم ماشین سازی تبریز گفت: ماشین سازی آمادگی خوبی برای بازی دربی تبریز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی عصر امروز پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی تراکتورسازی با ماشین سازی تبریز گفت: مصدوم و محروم برای بازی فردا برابر تراکتور نداریم.

وی سپس با بیان اینکه با پتانسیلی که باشگاه ماشین سازی دارد این تیم در لیگ می ماند، ادامه داد: امیدوارم هواداران خوب تبریزی این را بدانند که مجبوریم برای این بازی تلاش کنیم.

کاظمی در خصوص رفتن آندو تیموریان از این باشگاه گفت: آندو می خواست برود و ما مجبورش نکردیم که بماند. با پول آندو توانستیم پنج بازیکن بگیریم.

سرمربی ماشین سازی با بیان اینکه دربی تبریز شرایط خاص خودش را دارد، ادامه داد: این بازی سخت است و به هرحال فردا هر کاری کنیم خودزنی است.

وی با بیان اینکه دوستی صمیمی بین من و امیر قلعه نویی ایجاد حساسیت در بازی نمی کند، ادامه داد: برای هواداران نیز حساسیتی نیست و هر دو تیم خوب آذربایجان  را دوست دارند.

کاظمی با اشاره به اینکه امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم، گفت: به حاشیه ها توجهی نداریم و کار خودمان را می کنیم. در هر دو سر این بازی به ضرر استان است، چه ما پیروز شویم و چه تراکتورسازی خلاصه یک تیم شکست خواهد خورد.

سرمربی ماشین سازی با بیان اینکه داورها تعداد زیادی از امتیازات ما را از بین برده اند، ادامه داد: ۱۰۰ درصد ماشین سازی در لیگ می ماند و ان شالله تراکتور هم قهرمان می شود.

وی ادامه داد: باید رسانه ها به ماشین سازی کمک کنند. ما برای پیروزی تلاش می کنیم گرچه تراکتورسازی بازیکنان خوب و کادر فنی باتجربه ای دارد.

کد مطلب 3888346

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