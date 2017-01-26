ماشین سازی آمادگی خوبی برای بازی دربی دارد/ مصدوم و محروم نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی عصر امروز پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی تراکتورسازی با ماشین سازی تبریز گفت: مصدوم و محروم برای بازی فردا برابر تراکتور نداریم.

وی سپس با بیان اینکه با پتانسیلی که باشگاه ماشین سازی دارد این تیم در لیگ می ماند، ادامه داد: امیدوارم هواداران خوب تبریزی این را بدانند که مجبوریم برای این بازی تلاش کنیم.

کاظمی در خصوص رفتن آندو تیموریان از این باشگاه گفت: آندو می خواست برود و ما مجبورش نکردیم که بماند. با پول آندو توانستیم پنج بازیکن بگیریم.

سرمربی ماشین سازی با بیان اینکه دربی تبریز شرایط خاص خودش را دارد، ادامه داد: این بازی سخت است و به هرحال فردا هر کاری کنیم خودزنی است.

وی با بیان اینکه دوستی صمیمی بین من و امیر قلعه نویی ایجاد حساسیت در بازی نمی کند، ادامه داد: برای هواداران نیز حساسیتی نیست و هر دو تیم خوب آذربایجان را دوست دارند.

کاظمی با اشاره به اینکه امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم، گفت: به حاشیه ها توجهی نداریم و کار خودمان را می کنیم. در هر دو سر این بازی به ضرر استان است، چه ما پیروز شویم و چه تراکتورسازی خلاصه یک تیم شکست خواهد خورد.

سرمربی ماشین سازی با بیان اینکه داورها تعداد زیادی از امتیازات ما را از بین برده اند، ادامه داد: ۱۰۰ درصد ماشین سازی در لیگ می ماند و ان شالله تراکتور هم قهرمان می شود.

وی ادامه داد: باید رسانه ها به ماشین سازی کمک کنند. ما برای پیروزی تلاش می کنیم گرچه تراکتورسازی بازیکنان خوب و کادر فنی باتجربه ای دارد.